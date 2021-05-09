我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

張藝謀挑「謀女郎」：拒絕整容臉 多次試鏡分析動靜態

娛樂新聞組／綜合報導
張藝謀自曝選角地雷，不接受整容過的演員。（本報資料照片）
張藝謀自曝選角地雷，不接受整容過的演員。（本報資料照片）

知名大導演張藝謀製作出無數經典電影，在他手裡更誕生多名「謀女郎」，成為他的電影女主角幾乎都能聞名國際；日前他上節目提及自己選演員的標準，他馬上說出他認為最重要的標準，「這張臉要適合大銀幕拍」，會盡量避免與整過容的演員合作。

新浪娛樂報導，張藝謀表示，選演員還是從角色出發，當然也帶有自己的審美觀念，首先是要適合大銀幕，因為電影在視覺藝術上是殿堂級的，從鏡頭來看要適合，生活中的大美人在大銀幕上不一定合適。

他也表示自己選演員反對整容，整容會把臉上的肌肉破壞，會盡量規避與整過容的演員合作。但他也表示，這麼說不是反對整容行業，只是從拍電影的角度來說，因為（整過容）動態的時候會有一些問題，大銀幕會把演員的臉放大幾萬倍，是遮不住的。

「謀女郎」章子怡。（取材自微博）
「謀女郎」章子怡。（取材自微博）

另據中時新聞網報導，一些網友把歷屆「謀女郎」排開看，像是鞏俐、章子怡、倪妮、孫儷、周冬雨和劉浩存，果真都是有辨識度的自然美，真印證張藝謀說得，個個長得有特色，都是實質天然美女。

張藝謀表示現實生活中的美人，得經過多次試鏡，透過靜態和動態分析確認，最後才能選出屬於該作品的最佳女主角。

張藝謀執導作品中，孕育出多位「謀女郎」，其中章子怡和鞏俐、周冬雨是最廣為人知的。...
張藝謀執導作品中，孕育出多位「謀女郎」，其中章子怡和鞏俐、周冬雨是最廣為人知的。（本報資料照片）

張藝謀強調自己反對演員整容，「整容下去就完了」，他覺得一個人整容後臉部肌肉和一些東西都會被破壞掉，尤其在他的認知裡，「這個模樣是爹媽給的，你把自己整得都不認識，只是為了一個時代的審美觀」，這種行為和想法很不可以。

「謀女郎」周冬雨的自然美具有辨識度。（圖：BURBERRY提供）
「謀女郎」周冬雨的自然美具有辨識度。（圖：BURBERRY提供）

電影 肌肉 導演

上一則

奚夢瑤宣布懷二胎 賭王兒何猷君：我的地位又要下降了

下一則

離婚才2周 傳馮紹峰父母安排相親 條件：別再找娛圈人

延伸閱讀

「懸崖之上」張藝謀超班諜戰片

「懸崖之上」張藝謀超班諜戰片
鞏俐30年前泳裝曝光 甜美又嫵媚

鞏俐30年前泳裝曝光 甜美又嫵媚
許光漢「婚禮」票房破4億人民幣 打敗四大影帝

許光漢「婚禮」票房破4億人民幣 打敗四大影帝
72歲張藝謀日行5公里養生 否認每天只睡3小時

72歲張藝謀日行5公里養生 否認每天只睡3小時

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
黃秋生將再度用美食與台灣觀眾見面。圖／摘自臉書

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

2021-05-02 12:47
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29
伊能靜參加音樂節活動，遭曝光「零修圖」照與先前每照落差大，引起熱議。（取材自微博）

伊能靜零修圖照曝光 網驚：發福了

2021-05-06 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低