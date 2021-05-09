張藝謀挑「謀女郎」：拒絕整容臉 多次試鏡分析動靜態

張藝謀自曝選角地雷，不接受整容過的演員。（本報資料照片）

知名大導演 張藝謀製作出無數經典電影 ，在他手裡更誕生多名「謀女郎」，成為他的電影女主角幾乎都能聞名國際；日前他上節目提及自己選演員的標準，他馬上說出他認為最重要的標準，「這張臉要適合大銀幕拍」，會盡量避免與整過容的演員合作。

新浪娛樂報導，張藝謀表示，選演員還是從角色出發，當然也帶有自己的審美觀念，首先是要適合大銀幕，因為電影在視覺藝術上是殿堂級的，從鏡頭來看要適合，生活中的大美人在大銀幕上不一定合適。

他也表示自己選演員反對整容，整容會把臉上的肌肉 破壞，會盡量規避與整過容的演員合作。但他也表示，這麼說不是反對整容行業，只是從拍電影的角度來說，因為（整過容）動態的時候會有一些問題，大銀幕會把演員的臉放大幾萬倍，是遮不住的。

「謀女郎」章子怡。（取材自微博）

另據中時新聞網報導，一些網友把歷屆「謀女郎」排開看，像是鞏俐、章子怡、倪妮、孫儷、周冬雨和劉浩存，果真都是有辨識度的自然美，真印證張藝謀說得，個個長得有特色，都是實質天然美女。

張藝謀表示現實生活中的美人，得經過多次試鏡，透過靜態和動態分析確認，最後才能選出屬於該作品的最佳女主角。

張藝謀執導作品中，孕育出多位「謀女郎」，其中章子怡和鞏俐、周冬雨是最廣為人知的。（本報資料照片）

張藝謀強調自己反對演員整容，「整容下去就完了」，他覺得一個人整容後臉部肌肉和一些東西都會被破壞掉，尤其在他的認知裡，「這個模樣是爹媽給的，你把自己整得都不認識，只是為了一個時代的審美觀」，這種行為和想法很不可以。