奚夢瑤宣布懷二胎 賭王兒何猷君：我的地位又要下降了

奚夢瑤母親節宣布懷二胎。(取材自微博)

已擁有一子的中國 超模奚夢瑤，在母親節 這天收到大兒子的花後，開心在微博 表示：「以後母親節就可以收兩束花啦！」老公何猷君也轉發，證實懷有二胎的好消息。

何猷君牽著大兒子送花。(取材自微博)

ETtoday報導，奚夢瑤9日在微博宣布好消息：「以後母親節就可以收兩束花朵啦！」照片中可以看見何猷君牽著大兒子送花，另外一張照片是兩束花，在許多人一陣子驚嘆「是不是懷二胎」時，何猷君轉發了這則貼文並說：「我的家庭地位又要下降了！」

奚夢瑤喜收花束禮物，開心宣布懷二胎。(取材自微博)

報導指出，奚夢瑤2019年7月嫁給已故澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君，同年10月生下第一胎，也是何家第5代長孫。生下兒子時還傳出婆婆為了獎勵她生產的辛苦，送上價值5億港元（約6462萬美元）豪宅，希望夫妻倆能繼續努力。何猷君曾在陸綜「幸福三重奏」中坦言，媽媽一直很希望小兩口多生一點，更表示希望媳婦「最少（也要生）三個」。

奚夢瑤懷二胎的傳言不斷，日前她現身時尚活動時被發現身材明顯胖了一圈，手臂也變粗，且走路也是小心翼翼，連上個台階都要工作人員攙扶，讓外界好奇是否真的有喜了。其實在4月1日，中國有八卦媒體拍到何猷君陪奚夢瑤去醫院做產檢，照片中可以看到，奚夢瑤身穿寬鬆上衣，小腹隆起，孕味十足。