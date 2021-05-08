中國新「四小花」？「雙楊雙麗」讓位「雙楊雙趙」

中國娛樂圈「四小花」的「雙楊雙趙」組合。圖為趙露思。（取材自微博）

中國娛樂圈「四小花」到底是「雙楊雙麗」（楊冪 、楊穎、趙麗穎 、迪麗熱巴 ）？還是已進入了「雙楊雙趙」（楊冪、楊紫、趙麗穎、趙露思）時代？近日引發不少討論。

中國娛樂圈「四小花」的「雙楊雙趙」組合。圖為楊冪。（取材自微博）

香港01報導，34歲楊冪可謂是圈中的常青樹，自從2011年憑藉穿越劇「宮鎖心玉」爆紅後，人氣一直有增無減，由「古劍奇譚」到「三生三世十里桃花」，再到「扶搖」等，討論度不斷，同許凱拍攝中的「愛的二八定律」也不時因路透引起話題，與其稱之為「小花」，不如稱之「花旦」更為貼切。

中國娛樂圈「四小花」的「雙楊雙趙」組合。圖為楊紫。（取材自微博）

90後的楊紫無論樣貌定氣質均非拔尖，但由於是童星出身，因此有一定的國民度，且劇集演一套、爆一套，包括「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」，更帶旺同劇男主角李現，同肖戰合作的「餘生，請多指教」也備受矚目，以及同吳亦凡拍攝的「青簪行」熱度也很高。

中國娛樂圈「四小花」的「雙楊雙趙」組合。圖為趙麗穎。（取材自微博）

「古裝收視女王」趙麗穎今年34歲，由她主演的古裝劇「花千骨」、「楚喬傳」、「知否知否應是綠肥紅瘦」等口碑收視雙收，網路播放量分別為人民幣200億、400億、100億，相當驚人，不過今年同王一博合作的「有翡」就差了些許。

23歲的趙露思一直以來都是主演一些小製作網劇，包括「三千鴉殺」、「傳聞中的陳芊芊」以及「我，喜歡你」，不過這三套劇的討論同收視都非常高，令趙露思廣為人知之餘，資源也提升不少，例如在「長歌行」中飾演第二女主角「李樂嫣」，自該劇開播以來便話題不斷，無論古裝扮相、話題、CP熱度都不輸女主角迪麗熱巴相當，甚至更勝一籌，甚至已大有晉位「花旦」之勢。

然而，另有一派認為，「四小花」應該是「雙楊雙麗」，即楊冪、楊穎、趙麗穎、迪麗熱巴。但Angelababy演技一直飽受詬病，幾乎演一套，被吐槽一套，批評聲多過讚揚聲；而熱巴除了「三生三世枕上書」之外，「秦時麗人明月心」、「烈火如歌」、「幸福，觸手可及」等都未能引起太大迴響，但最近播出的「長歌行」，話題度則不錯。