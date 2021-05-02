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72歲張藝謀日行5公里養生 否認每天只睡3小時

娛樂新聞組／綜合報導
張藝謀笑稱自己可能是中國最忙導演。（中新社資料照片）
張藝謀笑稱自己可能是中國最忙導演。（中新社資料照片）

電影「懸崖之上」上映之際，72歲張藝謀導演受訪時否認坊間關於他每天睡三小時的傳聞，「如果那樣的話人身體就垮了」。他還談到自己高效創作的「秘訣」，首拍諜戰片的挑戰以及合作眾多實力派演員的幕後：他們很信任我，二話不說就來到我們劇組，還打折，很感謝。

新浪娛樂報導，張藝謀說自己不是每天都睡三個小時，只在極端忙碌的情況下會這樣，平時會保持正常睡眠。但他會保持每天走路五公里的習慣，同時保持健康飲食。

張藝謀希望自己能保持多元化、快速、準確地表達自己，所以喜歡去挑別人的劇本，也形容這個過程就像「逛商店」。但他也認為現在好劇本越來越少，碰到的機率不高。他解釋自己接連有「一秒鐘」「堅如磐石」「懸崖之上」「狙擊手」四部戲的原因，是因為幾年的積累，剛好趕上了。張藝謀自認精力可以保持一年拍一部電影的頻率，如果劇本能積累，兩年拍三部也是ok的。

被問到首拍諜戰片的感受，他表示，諜戰類型很難拍，要掌控一個故事，有反轉、意外、燒腦、懸疑，還要讓觀眾覺得不弱智、刺激，還要人物有感情……，導演功課要做好。

張藝謀談合作眾多實力派演員，他表示很感謝演員們的信任，「沒有人有二話，義無反顧，還打折來我們劇組，給我很大面子」。他認為演員的信任基於他們渴望好作品，這是導演在演員心中的招牌。

談到群像戲的塑造，他說：「愛國情懷、無名英雄這些詞彙很好，但落實下來就是普通人的有血有肉的狀態。在群像戲裡更是要精準塑造角色，篇幅不能多，有時候就是寥寥幾句台詞勾勒出一個人物。」張藝謀認為拍電影就是學習的過程，他至今仍在學習，向同行、演員、類型片學習，爭取做一個好電影。

有的觀眾看「指環王」會睡著，張藝謀認為，當今是個「影像世界」，人類接收信息的能力在進化，所以不能怪觀眾。他爭取讓「懸崖之上」「無尿點」。

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