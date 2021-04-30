汪小菲直播又出糗 滿嘴髒話猛親男性朋友

汪小菲又一次開直播出糗，聚會中有人抽菸入鏡。（視頻截圖）

大S的老公汪小菲又一次開直播出糗了。他日前在直播過程中，再度滿嘴髒話，因此被質疑喝大了，但他堅持稱自己沒喝多。

網易娛樂報導，直播視頻中，汪小菲一口一個「你媽」、「他媽」，接著他拉自己的朋友做介紹，對著別人腦門「麼麼麼」，左親一個右親一個。

這次聚會上，眾人都毫不在意形象，抽菸玩樂，且畫面外一直有女子說話的聲音。

其實，不久前，汪小菲才在直播中爆粗口成為熱議話題。當時，他疑似喝醉酒，之後他還與其他主播連線進行PK。PK過程中，汪小菲朋友說出連線女主播的真名，稱他們在成都一起喝過酒，兩人甚至還以哥哥妹妹相稱，但隨後，女主播表示自己不認識汪小菲。事後，汪小菲在另一段直播裡否認和女主播認識，還叫網友別去騷擾別人。

另據蓋飯娛樂報導，汪小菲近日某戒指品牌舉辦的一場藝術展，現場嘉賓還有李菲兒和張雨綺的男朋友李柄熹。

此前汪小菲給送大S一枚巨型鴿子蛋戒指，慶祝結婚十周年。汪小菲在戒指上還刻了字，甜到不少單身狗。但不知道選牌子是不是沒選好，汪小菲送的這枚戒指剛好這場藝術展的主辦方，而代言人剛好是他的前女友張雨綺。

現場媒體當面問汪小菲，知不知道這個戒指的代言人是誰。汪小菲聽後，就立馬回復了一句「我不知道，謝謝大家」。然後終止採訪直接離開，現場一下子冷場了不少，要多尷尬有多尷尬。