吳佩慈逛街沒保鏢 社交帳號少曬近況

吳佩慈男友紀曉波疑似遭遇財務危機。（本報資料照片）

女星吳佩慈自2014年起，為中國 富商紀曉波生下2男2女，卻無法名正言順當上紀太太。港媒報導，吳佩慈近日帶著子女到商場購物，不僅身邊沒有保鏢，身上穿的風衣也是多年前的舊款，猜測吳佩慈男友紀曉波疑似遭遇財務危機。

網易娛樂報導，吳佩慈當天打扮偏休閒，素顏出街。港媒直言一段時間未現身的吳佩慈，星味全失，平凡到差點認不出她來。還猜測吳佩慈為了省錢沒請保鏢，陪伴她出行的只有佣人跟司機。吳佩慈購物時，暫時將兩個孩子交給佣人照顧，自己跑去「快閃購物」，她左一袋右一袋，還拖著箱子。

據悉，2016年，紀曉波曾以吳佩慈名義豪擲3.3億港元（約4269萬美元），購入西半山兩層全海景特色房。不過，紀曉波不止一次傳出財產困境，用吳佩慈的豪宅做了三次按揭，套出大筆現金，雖然吳佩慈否認經濟有問題，表示套現是為了做其他投資 ，但外界對紀曉波的財政狀況依舊不太樂觀。

最近一年，吳佩慈變得十分低調，大部分時間留在香港 照顧子女，偶爾會以「發言人」身分為紀曉波澄清負面新聞，極少出席活動。社交帳號也極少更新，只是說一些無關痛癢的話題，不再曬出自己的生活近態。