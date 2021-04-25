1.5億美元家產 趙麗穎、馮紹峰離婚怎麼分？

馮紹峰目前關聯7家公司、趙麗穎關聯10家公司，兩人離婚後，不少人好奇他們如何妥善處置財產問題。（取材自微博）

中國一線男女星馮紹峰、趙麗穎 離婚消息來得又急又快，一度讓微博 當機，外界也好奇兩人會如何分配天價家產。此外，趙麗穎宣布結束婚姻後，微博突然暴增46萬粉絲，馮紹峰也漲粉30萬，各列為榜上冠軍及亞軍，替未來雙方即將上映的作品增添更多話題。

綜合媒體報導，馮紹峰目前關聯7家公司、趙麗穎關聯10家公司，都不乏50%以上持股，粗估總價約10億人民幣（約1.54億美元），被外界戲稱兩人結婚相當於兩家上市公司合併。兩人離婚後，不少人都會好奇他們如何妥善處置財產問題。

企查查App顯示，趙麗穎和馮紹峰並未在對方公司出任高層或股東，商業版圖無直接關聯，僅在2019年為某知名服飾品牌擔任代言人，財務各自獨立，早就沒有任何糾葛，比起其他利益共體的明星夫妻，顯得更容易分清楚。

雖然趙麗穎不是出自豪門，但福布斯中文網公布的2020年百強名人榜中，趙麗穎排名第七，吸金能力很強。

據福布斯數據顯示，趙麗穎結婚前一年收入為1.9億，而馮紹峰同期收入為4000萬元，兩人合計收入高達2.3億元。因此有人戲稱兩人結婚堪比上市公司重組 ，超過了同期65%的A股上市公司。