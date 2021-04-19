繼黃秋生腳步 杜汶澤也拿到台灣「就業金卡」

繼黃秋生之後，另一名香港藝人杜汶澤也申請到台灣的「就業金卡」。（本報資料照片）

香港藝人黃秋生 近年來轉往台灣 發展，去年赴台拍攝電視劇，今年曾參與實境秀演出，黃秋生近日再度返台，將繼續實境秀第二季的節目；據了解，黃秋生在去年暑假期間，已取得台灣給外籍特定專業人才核發的「就業 金卡」，不但來台工作無須申請，期限內可不限次數在台工作，享有健保福利，另外根據本報系聯合報掌握獨家消息，另一名香港藝人杜汶澤，也在去年底申請到台灣的「就業金卡」。

根據相關規定，核發給外籍人士的「就業金卡」主管機關是國家發展委員會，「就業金卡」以科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計等區分為8大類領域，分由科技部、經濟部、教育部、文化部、金融監督管理委員會、法務部、內政部等機關審核，審核過後由移民署執行簽發「就業金卡」。

「就業金卡」可臨櫃或網路線上申請，期限從一到三年不等，由審核機關根據個案決定，減免所得稅優惠及健保，配偶及未成年子女也能依親在台居留。香港澳門的特定專業人才申請「就業金卡」，則不用向外交部領事事務局申請居留簽證。

黃秋生是在去年暑假期間申請文化藝術類別，由文化部審核通過三年期限的「就業金卡」，在這三年內，黃秋生隨時可來台工作、享受健保等福利；另外影星杜汶澤，同樣在去年底循相同管道，以文化藝術專業向台灣申請「就業金卡」，同樣由文化部審核通過後取得。