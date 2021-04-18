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網友爆演戲全靠背景硬 李一桐：告到你找到背景為止

娛樂新聞組／綜合報導
李一桐被爆料背景雄厚。（取材自微博）
李一桐被爆料背景雄厚。（取材自微博）

大陸女星李一桐亮麗外型被粉絲封為「小楊冪」。表現亮眼的她，近日被網友爆料，指她能獲得如此多演出機會，全是靠著雄厚靠山支撐，透露片商如果找她演女主角，每集就會多獲得50萬人民幣的資金，引發熱議。對此，李一桐暴怒回應爆料者，「我會告到你找到背景為止！」

ETtoday新聞雲報導，消息一出立刻引發網友熱議，「到底啥背景，後台這麼硬」、「演技普通，長相普通」、「那麼多男主帶她都沒帶起來，演一部撲街一部，男演員都跟著跌」、「人紅是非多吧」、「感覺只是個很踏實演戲的小姐姐啊」、「美女實在太可憐，演戲還被惡意抹黑」、「個性好演技好當然受歡迎」。

對此，李一桐親自到該爆料文章底下留言，暴怒回嗆「對不起，最近人稱行走的法學專家，你惹錯人了」，強硬表示：「我會告到你找到背景為止！」工作室也隨後發文澄清，說明爆料全屬不實謠言，喊話網友停止惡意攻擊，製造健康、文明的網路使用環境。

新浪娛樂報導，李一桐工作室發聲明澄清與李一桐「後台」、「片酬」等相關的不實言論，強調網上關於李一桐片酬的合同、言論均是人為惡意捏造的。

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