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從心出發！揮別安心偷吃事件 許志安抵台拍戲

記者陳建嘉╱綜合報導
許志安被發現已抵達台灣，將進行14天隔離。（取材自Instagram）
許志安被發現已抵達台灣，將進行14天隔離。（取材自Instagram）

港星許志安日前抵達台灣演出楊祐寧主演新劇「接招吧！製作人」，目前已在台進行隔離14天，結束後才會加入劇組，本報系聯合報記者致電劇組人員Yvonne證實此事，據悉，許志安與助理、工作人員赴台，愛妻鄭秀文並未陪伴。

許志安2年前曾陷「安心偷吃」事件聲勢大跌，工作量也減少，此次他赴台工作拍戲，演出一名香港歌手，Yvonne也透露是故事設定在千禧年，以流行音樂產業為背景的職人劇，台灣是華語流行音樂的重鎮，包括香港、新加坡都會赴台，也希望透過該劇，來一探華語流行音樂的變遷，至於之後許志安的狀況為何，Yvonne則說等有進一步消息，準備好以後才會跟大家說。

另據香港01報導，許志安抵台心情甚佳，有問必答，入住酒店後便在社交網站出Post，並寫道：「靜心學習，從心出發，前面的道路很長，但每步踏實的行，一定會好的。」他在帖文附圖中曬出劇本和多本靈修圖書，當中包括「新約聖經」、靈修書「從靈開始與主同行」、「學保羅效法基督：保羅的事奉人生和心腸」，以及暢銷書「21世紀的21堂課」和「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」。

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