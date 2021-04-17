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那英口型對不上 浪姐決賽爆假唱 粉絲舉證「是真唱」

娛樂新聞組╱綜合報導
那英參加「乘風破浪的姐姐2」，卻在總決賽上爆出「假唱」疑雲。（取材自微博）
那英參加「乘風破浪的姐姐2」，卻在總決賽上爆出「假唱」疑雲。（取材自微博）

那英於大陸選秀節目「乘風破浪的姐姐2」中奪得第一，以C位出道，在總決賽上她誠意十足獻唱新歌「回聲」，一開口就是演唱會，讓觀眾聽得如癡如醉，沒想到中途她麥克風還沒拿起，現場卻出現她的歌聲，遭質疑假唱。

那英深情獻唱新歌「回聲」，不料中途麥克風還沒拿起，現場竟傳出歌聲，那英連忙轉過身，看著後方播放錄製「浪姐2」一路辛苦走來的側錄影片，宛如不想讓人看見她哽咽的模樣，被網友質疑假唱，但也有網友指出她2分06秒時唱錯歌詞、應該是真唱，評價兩極。

那英未拿起麥克風就傳出歌聲，當下立即轉身面對後方大銀幕，被網質疑假唱。（取材自微...
那英未拿起麥克風就傳出歌聲，當下立即轉身面對後方大銀幕，被網質疑假唱。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，持假唱一派網友認為，這場演出又沒有跳舞，不明白為什麼那英口型不對；那英發現聲音不匹配後，表情彷彿很尷尬，立刻轉身以背影面對鏡頭。還用右手輕輕擦拭了眼角，是承擔了太多壓力，覺得有些不好意思嗎？

音樂博主呆若木一發文怒斥假唱行為：「浪姐的直播給我的感覺真是難受，太假了。如今這麼多專業歌手上節目，竟聽不到幾句真的。」

但也有看完整場比賽的網友解釋，這並非假唱，只是墊音太大而已；還有人指出那英前面的歌詞存在唱錯的部分，假唱不可能出現歌詞錯誤。但無論是那英本人，還是浪姐節目組，都沒有正式回應這場假唱傳聞。

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