陳坤連7年零點為舒淇慶生 兩人合辦表演學校

陳坤（右）與舒淇是多年好友。（取材自微博）

大陸演員陳坤16日在社交平台上準時於零點為好友台灣 演員舒淇送去生日祝福，並且配文表示：「真實自然率性的妳！HBD。」今年已經是陳坤連續第七年特意發文為舒淇慶生。

綜合媒體報導，陳坤同時還曬出一組舒淇的美照，其中有一張是舒淇懷裡抱著小貓，莞爾一笑的照片。

其實這並不是陳坤第一次為舒淇卡點慶生，去年他還甜蜜稱呼舒淇為「女神」，而女方則是留言表示：「永遠愛你。」

前年4月16日，陳坤調侃舒淇為胡八一的女朋友，並說道：「年年今日，歲歲今朝。生日快樂。」

45歲的舒淇主演過「古惑仔情義篇之洪興十三妹」、「非誠勿擾」等經典的作品，並且多次獲得金馬獎最佳女主角等。而與她同齡的陳坤也是一位優秀的演員，曾主演的「像霧像雨又像風」「金粉世家」、「畫皮」等至今仍然是經典。

陳坤與舒淇本就是多年好友，兩人在事業上也有志同道合的想法。據悉，他們一起合夥創辦了一個表演的學校，一年學費僅要人民幣12萬（約1.8萬美元），可見他們的確是真心想要培養年輕的人才了。

陳坤連續七年發文為舒淇慶生，舒淇這待遇可以說和周迅平齊了，有些用詞可能馮德倫看到都會吃醋。陳坤每年也都會為周迅慶祝生日，兩人的友情大家有目共睹，可見舒淇與周公子地位相當，要知道陳坤對趙薇 都沒有這樣用心過。