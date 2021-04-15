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跟吳磊配對沒CP感 迪麗熱巴高EQ回應網讚爆

娛樂新聞組／綜合報導
28歲的迪麗熱巴和小7歲的吳磊配成對，被網友嫌沒有CP感。（取材自微博）
28歲的迪麗熱巴和小7歲的吳磊配成對，被網友嫌沒有CP感。（取材自微博）

28歲中國女星迪麗熱巴同吳磊的新劇「長歌行」自上個月底播出後，口碑同收視都不太盡如人意，無論劇情、造型、服裝、製作等都受到很大爭議，甚至有指熱巴被女二號趙露思艷壓，以及同吳磊無CP感等，質疑聲不斷。

據悉，吳磊是童星出身，6歲那年憑「封神榜之鳳鳴岐山」小哪吒的角色踏進演藝圈，他還曾在「神鵰俠侶」扮演童年楊過。不過最為人所知的還是14歲那年的他獲得古裝大戲「琅琊榜」的演出機會，飾演胡歌扮演的「梅長蘇」護衛「飛流」。

香港01報導，對此，熱巴日前受訪，大談同吳磊合作感受，她坦言一開始也同網友一樣，擔心會不會年齡感太強烈，隨即還笑言自己並不老，也是20多歲的人，但加上本身這是一個感情線沒有那麼濃重的一套劇，所以會擔心兩人不合襯。不過，熱巴表示，雖然吳磊比自己小6、7歲，但在整個表演上絲毫感覺不到兩人有年齡差，肯定了對方的成熟演技。

實際上，熱巴在劇中的造型實在有些差強人意，無論男扮女裝定女裝扮相都留有兩條「龍鬚」劉海，且髮際線太過平整圓滑，看上有些死板，少了些靈動的感覺，全劇中最靚的時刻，要數她的異域扮相，一個眼神足以令觀眾歎為觀止。

另據ETtoday報導，在迪麗熱巴的訪問片段曝光後，網友也紛紛為她送上支持表示「用演技證明了年齡不是問題」、「熱巴二十多歲演的「長歌行」，總被說老？」、「現在對女孩子要求都這麼嚴格的嗎，20幾歲就年齡大嗎？」等等。

迪麗熱巴外型豔麗，看起來比較成熟。（取材自微博）
迪麗熱巴外型豔麗，看起來比較成熟。（取材自微博）

迪麗熱巴 中國 香港

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