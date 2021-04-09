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伊能靜與秦昊家事分工 「看誰賺得比較多」

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜和老公秦昊找到家庭分工的平衡點。（取材自微博）
伊能靜和老公秦昊找到家庭分工的平衡點。（取材自微博）

台灣女星伊能靜與大陸老公秦昊是相差11歲的姐弟戀，兩人育有一女「小米粒」，夫妻感情十分甜蜜。伊能靜日前在節目上被問到「如何平衡事業和家庭」？大方分享自己有一招「性價比」分工法。

鏡週刊報導，伊能靜上中國綜藝節目「我的小尾巴」時，大方分享夫妻倆如何找到家庭分工的平衡點。

伊能靜說：「先生在這個部分給了我很大的幫助。」 而她也在微博上轉發在節目中受訪的片段，並寫下一篇長文，再次重述自己的觀點。伊能靜表示，「很多人都會問媽媽怎麼平衡事業和家庭，但很少人去問爸爸。」對此，伊能靜指出：「一個家應是雙方共同的責任。」

她透露平時和秦昊開家庭會議，用「CP值」來決定誰出去工作，而所謂的CP值，就是「誰賺得比較多」。 伊能靜進一步解釋，夫妻倆同時會考量能力以及工作的重要性，她舉例，自己參加綜藝節目「乘風破浪的姐姐」比賽時，秦昊就專心照顧女兒，其他時候伊能靜則認為自己更適合照顧女兒，「他更會為家庭帶來經濟效益，我就留在孩子身邊」，夫妻兩人視情況輪流去工作。

據報導，伊能靜感性分享，夫妻倆每隔幾天都會長聊很久，討論出彼此都接受且覺得舒適的「家庭分工平衡點」。她也喊話：「只要肯互相支撐，平衡事業和家庭雖然難，但盡量不失衡，也絕不讓父親缺席。」

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