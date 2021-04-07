張恒說過上百次「打死你」？反咬兒子見到鄭爽哭40分鐘

鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。（取材自微博）

中國 女星鄭爽 與前男友張恒在美國 代孕的孩子撫養權案近日進行第二次開庭，雙方火藥味十足。張恆遭質疑以訊息威脅鄭爽，聊天紀錄中曾說了上百次「打死你」；張恆否認，反咬鄭爽對他全家都有生命上的威脅，更表示兒子見到鄭爽痛哭40分鐘。

鳳凰網報導，本次庭審以網路直播方式再次開庭，持續近5小時，當天鄭爽律師稱，張恆曾在2020年時頻對鄭爽發出威脅信息，兩人聊天紀錄裡面出現過100多次「打死妳」。

鄭爽律師反覆要求張恆念出這句話，張恆極不情願地拒絕並否認，還表示「全家都遭受過女方家人威脅」。張恆辯稱，這句話不是字面意思，而是「我了解了」的意思，且這句話在雙方聊天中出現過上百次。

庭審中，法官詢問張恆是否支持孩子和母親應該有多一些的相處時間？張恆表示，他願意讓孩子和媽媽多見面，但到目前為止，他沒有發現鄭爽有多愛孩子，也看不出孩子有多喜歡鄭爽。

網易網報導，張恆透露，鄭爽和孩子見過兩次，「第二次見面時，育兒教練、鄭爽、她的助理，我和我的母親都在場。」沒想到兒子看到鄭爽後竟哭了整整40分鐘。

據報導，上次開庭時，鄭爽提及張恆距離孩子太近，孩子才會哭；張恆表示，第二次見面時，他故意站在距離孩子80公尺遠的距離，但兒子從一開始就狂哭。過程中，鄭爽則始終和女兒在一起，只在兒子身邊3到4分鐘的時間而已。