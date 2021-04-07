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張恒說過上百次「打死你」？反咬兒子見到鄭爽哭40分鐘

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。（取材自微博）
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。（取材自微博）

中國女星鄭爽與前男友張恒在美國代孕的孩子撫養權案近日進行第二次開庭，雙方火藥味十足。張恆遭質疑以訊息威脅鄭爽，聊天紀錄中曾說了上百次「打死你」；張恆否認，反咬鄭爽對他全家都有生命上的威脅，更表示兒子見到鄭爽痛哭40分鐘。

鳳凰網報導，本次庭審以網路直播方式再次開庭，持續近5小時，當天鄭爽律師稱，張恆曾在2020年時頻對鄭爽發出威脅信息，兩人聊天紀錄裡面出現過100多次「打死妳」。

鄭爽律師反覆要求張恆念出這句話，張恆極不情願地拒絕並否認，還表示「全家都遭受過女方家人威脅」。張恆辯稱，這句話不是字面意思，而是「我了解了」的意思，且這句話在雙方聊天中出現過上百次。

庭審中，法官詢問張恆是否支持孩子和母親應該有多一些的相處時間？張恆表示，他願意讓孩子和媽媽多見面，但到目前為止，他沒有發現鄭爽有多愛孩子，也看不出孩子有多喜歡鄭爽。

網易網報導，張恆透露，鄭爽和孩子見過兩次，「第二次見面時，育兒教練、鄭爽、她的助理，我和我的母親都在場。」沒想到兒子看到鄭爽後竟哭了整整40分鐘。

據報導，上次開庭時，鄭爽提及張恆距離孩子太近，孩子才會哭；張恆表示，第二次見面時，他故意站在距離孩子80公尺遠的距離，但兒子從一開始就狂哭。過程中，鄭爽則始終和女兒在一起，只在兒子身邊3到4分鐘的時間而已。

鄭爽 美國 中國

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