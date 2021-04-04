鄭欣宜盲腸開刀 不見爸爸鄭少秋

鄭欣宜發視頻自曝上個月急性盲腸炎入院開刀。(視頻截圖)

今年33歲的鄭欣宜上月因為突發急性盲腸炎入院進行手術，目前已經暫停所有工作。而且鄭欣宜還把整個過程記錄了下來，分享到了個人社交帳號上。不少網友最初以為是她在愚人節開玩笑，但看到視頻中鄭欣宜動完手術，臉色蒼白，才驚覺她真的住院就醫。

綜合港媒報導，曝光的畫面中，鄭欣宜穿著病服戴著眼鏡，素顏出鏡的她臉色盡顯蒼白。剛開始鄭欣宜非常淡定地向大家分享細節，可是換上衣服準備手術前她還是無助地落淚了，作為手術之後的表情也非常痛苦，惹人心疼。

據報導，鄭欣宜手術之後只能吃流質食物，還要不停走路排氣，這樣的康復過程更是辛苦，鄭欣宜對著鏡頭露出了面目猙獰的表情。不過，在鄭欣宜的視頻記錄下，她一天天恢復氣色，慢慢露出了燦爛的笑容。

報導稱，鄭欣宜透露了自己入院前一天還在工作，但是突然間她就感受到下腹很痛，之後情況越來越嚴重而且還拉肚子、嘔吐，這才趕忙去醫院檢查。從整個生病的過程來看，鄭欣宜確實十分堅強、樂觀。

值得關注的是，這次入院是鄭欣宜的朋友幫助辦理的手續，並沒有見到父親鄭少秋的身影。鄭少秋已經一年多沒有公開露面了，行程非常神祕。