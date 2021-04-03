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不倫情徹底斷開…許志安秀婚戒 黃心穎IG取關

記者陳建嘉／綜合報導
黃心穎與許志安爆發不倫激吻事件後，近日終於正式在IG上取消對許志安的追蹤。（取材自Instagram）
黃心穎與許志安爆發不倫激吻事件後，近日終於正式在IG上取消對許志安的追蹤。（取材自Instagram）

港星許志安、黃心穎鬧出不倫事件將滿2年，兩人命運大不同，許志安積極求復出，黃心穎仍被冷凍。近日許志安在IG秀出一段彈鋼琴影片，為了追憶好友張國榮，在他忌日當天彈奏他的經典作「有心人」，手上的結婚戒指清晰可見，宣示自己與鄭秀文的婚姻仍舊穩定。

許志安求翻身，日前也有港媒證實，他將到台灣拍戲工作；而他受到不倫事件影響，這兩年工作近乎停擺，他此次秀出彈鋼琴影片，被認為是先試水溫。也許是事過境遷，網友們普遍給出鼓勵，更有人留言「琴技進步不少，繼續努力」。

黃心穎被經紀公司TVB冷凍，工作量大減，有網友於2日發現黃心穎的IG已取消對許志安的關注，斷絕所有牽連，形同於與這段關係正式說再見。另有港媒爆出黃心穎的生計受影響，還以低於市價一成的售價，賣出之前添購的房地產，進帳約100萬港幣(約12.8萬美元)，認為她急於脫手房產，應是急需現金。

雖然黃心穎與TVB還有8年合約，但眼見沒工作，爆料指出她主動約高層吃飯，希望能重回幕前，只是公司至今仍沒進一步動作；而當港媒求證黃心穎，她僅表示「私人事不回應了，多謝關心」。

許志安近日積極求復出。（取材自Instagram）
許志安近日積極求復出。（取材自Instagram）

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