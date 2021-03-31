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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

嫩妻被嫌有老韻 張紀中反諷：看慣修圖的人不懂

娛樂新聞組／綜合報導
張紀中（右）與現任妻子杜星霖（左）生下一子一女。（取材自微博）
張紀中（右）與現任妻子杜星霖（左）生下一子一女。（取材自微博）

製作金庸電視劇「笑傲江湖」、「射鵰英雄傳」、「天龍八部」等走紅的70歲名製作人兼導演張紀中，2017年梅開二度娶小他31歲妻子杜星霖，兩人婚姻公開以來一直被網友唱衰外型像父女戀、爺孫戀，最近還有網友指杜星霖雖然才39歲，卻有「老韻神態」，引來張紀中生氣回應：「我覺得我夫人很美，怕不是你看慣了美顏」。

中國時報報導，張紀中原先與樊馨蔓有一段婚姻，離婚後和杜星霖結婚，兩人婚後陸續生下一子一女。

據知，張紀中與前妻育有大女兒張語芯，年紀比他現任妻子杜星霖還要大，之後張紀中又和一女生下大兒子馬丁，生母不詳，而張紀中與杜星霖所生兒子嘟嘟俠不到三歲，女兒小花仙也才一歲左右，算算張紀中和最小的孩子年齡差距近70歲。

對於外界冷言冷語，張紀中多次親上火線槓網友，最近他曬太太留著一頭烏黑長髮彈鋼琴的影音，杜星霖說：「做自已，是一切美好的開始」，張紀中則讚：「自信女人總能給人恰到好處的美感」，有網友說：「這位夫人年紀是輕的，可看上去有老韻神態」，批評杜星霖有老人味，張紀中則強調他太太很美，是外人看慣了美顏修圖過的照片，其他人則說：「我也覺得夫人大氣，溫婉」、「我也覺得你夫人很漂亮有氣質，不過你（張紀中）有點老」。

張紀中分享妻子彈琴影音。（取材自微博）
張紀中分享妻子彈琴影音。（取材自微博）

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