忙切割…白敬亭劇中Nike服logo打碼 賴冠霖穿拖鞋搭機

白敬亭新劇，衣服上Nike標誌被打碼。（取材自微博）

拒用新疆 棉花引發抵制浪潮，男星白敬亭也火速解除與Converse的合約，他當時為了發聲明還耽誤飛機；而賴冠霖則被發現緊急換掉爭議品牌鞋子，穿拖鞋出現在機場 。

ETtoday報導，白敬亭近日才剛跟Converse合作，親自參與設計一雙球鞋，怎料Converse捲入新疆棉花事件，他也火速在機場發出聲明解除與Converse的合作，還因此耽誤登機時間，也讓此事登上微博 熱搜。

白敬亭私底下相當愛收藏球鞋，尤其喜歡買Nike的款式，近日他在和馬思純主演的夯劇「你是我的城池營壘」中，也穿著該品牌的服飾出演，沒想到近日播出的最新一集中，他穿有Nike品牌logo上衣的畫面，火速被打上馬賽克。

此外，透過南韓選秀綜藝出道的賴冠霖，不但在微博轉發了支持新疆棉花的貼文，還被發現緊急換掉了前兩天穿的爭議品牌鞋子，乾脆換上拖鞋到機場。根據粉絲說法，NIKE、Converse都是他先前經常穿的愛牌。

不少中國網友看了直呼「哈哈哈哈，好可愛我的天」，也有人直酸「笑死我啦強大的求生欲」。