我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

忙切割…白敬亭劇中Nike服logo打碼 賴冠霖穿拖鞋搭機

娛樂新聞組／綜合報導
白敬亭新劇，衣服上Nike標誌被打碼。（取材自微博）
白敬亭新劇，衣服上Nike標誌被打碼。（取材自微博）

拒用新疆棉花引發抵制浪潮，男星白敬亭也火速解除與Converse的合約，他當時為了發聲明還耽誤飛機；而賴冠霖則被發現緊急換掉爭議品牌鞋子，穿拖鞋出現在機場

ETtoday報導，白敬亭近日才剛跟Converse合作，親自參與設計一雙球鞋，怎料Converse捲入新疆棉花事件，他也火速在機場發出聲明解除與Converse的合作，還因此耽誤登機時間，也讓此事登上微博熱搜。

白敬亭私底下相當愛收藏球鞋，尤其喜歡買Nike的款式，近日他在和馬思純主演的夯劇「你是我的城池營壘」中，也穿著該品牌的服飾出演，沒想到近日播出的最新一集中，他穿有Nike品牌logo上衣的畫面，火速被打上馬賽克。

此外，透過南韓選秀綜藝出道的賴冠霖，不但在微博轉發了支持新疆棉花的貼文，還被發現緊急換掉了前兩天穿的爭議品牌鞋子，乾脆換上拖鞋到機場。根據粉絲說法，NIKE、Converse都是他先前經常穿的愛牌。

不少中國網友看了直呼「哈哈哈哈，好可愛我的天」，也有人直酸「笑死我啦強大的求生欲」。

賴冠霖穿著拖鞋趕飛機。（取材自微博）
賴冠霖穿著拖鞋趕飛機。（取材自微博）

新疆 機場 微博

上一則

59歲發福「咆哮帝」貼心小動作 網：清潔阿姨超開心

下一則

Baby切割愛迪達 200年美女低胸繫棉花搶鋒頭

延伸閱讀

新疆棉延燒／中國直播主賣NIKE被罵到哭 賣國貨賣到啞

新疆棉延燒／中國直播主賣NIKE被罵到哭 賣國貨賣到啞
新疆棉風波延燒台藝人 彭于晏、張鈞甯等也切割代言品牌

新疆棉風波延燒台藝人 彭于晏、張鈞甯等也切割代言品牌
SKECHERS稱合作商沒強迫維族人勞動 中網民讚「清流」

SKECHERS稱合作商沒強迫維族人勞動 中網民讚「清流」
新疆自治區政府發表聲明 譴責英美加「無理制裁」

新疆自治區政府發表聲明 譴責英美加「無理制裁」

熱門新聞

劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)

42歲劉濤激吻周渝民 不怕老公王珂吃醋

2021-03-21 02:22
就是這場活動上，哈利（後排右四）被發現神態、表情似乎對嫂嫂凱特（後排右三）頗有不滿。圖／路透資料照片

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

2021-03-21 10:48
趙薇再次被拍到與富二代緋聞男友在一起的畫面。（取材自微博）

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅

2021-03-24 02:28
橫野堇有「48女團史上最強BODY」封號。（取材自Instagram）

「史上最強body」 20歲女星被爆開房照 一周輪睡2男星

2021-03-24 02:06
福原愛和江宏傑背負不少商業形象。圖／摘自IG

江宏傑送機、曬娃成功洗白 日媒：福原愛「全盤皆輸」

2021-03-23 10:11
休斯頓湯姆林。圖／摘自IG

28歲前童星舉槍自盡 女友在旁崩潰心碎

2021-03-25 12:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線