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年過35歲 張翰：人生規劃不受外界任何人影響

娛樂新聞組／綜合報導
張翰自稱年過35歲後，心態發生了轉變。（取材自微博）
張翰自稱年過35歲後，心態發生了轉變。（取材自微博）

中國演員張翰、徐璐領銜主演的「若你安好便是晴天」正在播出。近日，張翰受訪，因為劇中角色與張翰年齡相仿，張翰也找到了與角色的共鳴之處：「我們對於未來、愛情、婚姻都有美好的憧憬。」

新京報報導，劇中，張翰飾演的唐明軒是時尚集團總經理，也是個有野心、有魄力的「工作狂」。他對中國傳統非遺文化十分執著，著力打造高端國潮服裝品牌。對於該劇著力呈現的非遺文化──蘇繡，張翰在拍戲過程中感觸頗深：「拍戲期間，我們走進蘇州園林，到蘇繡工藝場所觀摩。當我置身其中，當蘇繡、園林營造的氛圍呈現在徐璐所處的工作環境以及她的造型上時，我們搭戲產生了特別美妙的化學反應。」

據報導，張翰也把真實的生活狀態也帶到劇中。王勁松、溫崢嶸飾演張翰的父母，張翰在劇中會稱呼王勁松為「老爹」，讓不少觀眾感受新奇。他解釋道：「我在生活中就會叫父親『老爹』，這一稱呼放到劇中，會讓父子關係更接地氣、更親密。」一家三口的戲分充滿生活感，讓不少觀眾稱讚三人的對手戲。張翰說：「劇中我和王老師、溫老師塑造的家庭氛圍，呈現了生活中我和父母的相處狀態，我們是家人、也是朋友，無話不談、風趣幽默。」

不少觀眾發現，張翰最近兩年似乎放慢了腳步，戲量沒有之前大。對此張翰作出解釋，自己一直處於工作狀態，但是年過35歲，心態發生了轉變：「我已經不是剛出道的新人了，我會關注觀眾的反饋意見，但不會刻意在乎網友的評價。我很清晰地知道自己接下來該做什麼、真正想要什麼、夢想是什麼。我的人生規畫不受外界任何人的影響、打擾。」

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