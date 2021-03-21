賈玲成全球票房最高女導演？別急，再等等

賈玲離成為全球票房最高女導演的距離，愈來愈近。(取材自微博)

有消息稱，賈玲成為全球票房最高女導演 ，此消息還一度衝上熱搜第一。不過，根據當天匯率 計算，「你好，李煥英」票房為53.07億元人民幣(約8.15億美元)，還未超過「神力女超人」8.21億美元的票房。

紅星新聞報導，據燈塔專業版實時數據，電影 「你好，李煥英」上映以來，累計票房突破53億人民幣。隨著票房的不斷增長，「李煥英」已位列中國影史票房第二名，有1.18億人看過了這部電影。

據報導，目前全球票房最高女導演的作品是美國女導演派蒂·珍金斯的「神力女超人」，8.21億美元。「你好，李煥英」想要超越「神力女超人」，還需要一點時間。

另據網易娛樂報導，「你好，李煥英」根據賈玲親身經歷改編，片名中的李煥英就是賈玲已故母親的名字。該影片的成本一直是業內關注的焦點，雖然片方沒有對外宣布，不過根據業內估算，該片成本應該不會太高，大概率在幾千萬左右，最多不會超過1億元人民幣。

賈玲的「你好，李煥英」火了，卻有些網友稱賈玲是在靠亡母撈金，甚至要她道歉。

據了解，有網友稱賈玲拿自己過世的媽媽拍電影，是撈金，是對死者的不尊重，還稱不知道賈玲有沒有在她媽的墳前下跪道歉。另外，還有網友給出不看「你好，李煥英」的理由是，春節檔不想看這種哭哭啼啼的電影。

對此，也有不少網友提出反對意見，他們表示「難道不接受別人緬懷母親嗎」、「賈玲只是以這種方式懷念母親」。