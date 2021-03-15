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張柏芝「挺超圓巨肚」買菜 網友瘋猜：懷第四胎？

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝被傳又懷孕了。（取材自微博）
張柏芝被傳又懷孕了。（取材自微博）

港星張柏芝近期加盟選秀節目「乘風破浪的姐姐2」，展現不同以往的女神魅力。而她2018年生下第三個兒子，卻未對外公布孩子生父，令外界相當好奇。近日她外出買菜，被拍到衣著輕便、腹部明顯隆起的模樣，被猜測是否又懷了第4胎。

張柏芝2012年和謝霆鋒離婚後，獨自扶養2個兒子Lucas、Quintus，2018年無預警宣布生下小兒子Marcus。近日她現身上海某菜市場買菜，只見她穿著T恤加上毛衣外套，卻難掩腹部明顯凸出，連外套都遮不住。

照片曝光，馬上掀起關注，網友紛紛猜測「又懷孕了嗎」、「四胎嗎」、「她會不會只是吃太飽了」、「難怪在浪姐換宿舍搬行李的時候，她完全幫不上忙」。

此外，她近日也被目擊錄製新節目時，穿皮衣配牛仔褲，但肚子仍然微凸，走路時又用手護著肚子，又引發揣測。

張柏芝被傳又懷孕了。（取材自微博）
張柏芝被傳又懷孕了。（取材自微博）

不過，張柏芝本人則懶理大肚風波，一如往常在網上曬工作花絮影片，只見她穿白色貼身褲裝、挺直腰大方給拍，小腹看上去相當平坦。

其實張柏芝之前也曾被指「肚腩太大」，但她解釋過是因為「褲中有褲」才有肚腩效果。她近日也在Instagram上數次曬出吃沙拉的片段，疑似表明自己正在減重，以回應外界對她懷四胎的傳聞。

張柏芝近日在Instagram上數次曬出吃沙拉的片段。(取材自Instagram...
張柏芝近日在Instagram上數次曬出吃沙拉的片段。(取材自Instagram)

張柏芝 減重 謝霆鋒

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