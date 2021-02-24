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「先打掃才退房」李湘怒喊告 房東再打臉

娛樂新聞組／綜合報導
李湘否認退房未打掃被打臉。（取材自微博）
李湘否認退房未打掃被打臉。（取材自微博）

中國名主持人李湘近日被指在三亞租屋做直播，退租後卻被發現垃圾滿屋；事件曝光後，李湘發聲明否認「退房未打掃」，表示是「先打掃才退房」，但隨後又遭房東打臉指李湘是視頻曝光後才清潔。

早前被指控「退租後滿屋子垃圾」，引來網友批評，據李湘團隊在23日中午發出的聲明，他們退租前請了三位阿姨把房間打掃乾淨，雖然造成房間輕微破損，但已支付一部分押金當作賠償。團隊反過來指責：「房東把我們打掃之前的視頻發到網上，而從未提及我們退房交接完畢之前打掃乾淨並賠償的事實，我們很痛心。」質疑房東是惡意引導輿論，不排除提出告訴。

但新京報報導指出，民宿房東接受訪問時透露，李湘一方在退房時民宿內滿目狼藉，「房間像被轟炸過」；房東並否認李湘聲明中先打掃才退房的說法，指出實際上退房時就是一團亂，牆壁也被毀損。最後在房東強烈要求下，李湘團隊才請清潔阿姨來打掃。

雖然李湘和房東兩方說法各不相同，但不少網友都選擇「相信房東」，並表示：「如果真如房東所言，李湘就太令人失望了」，有網友認為李湘的做法欠妥，還吐槽道：「聲明振振有詞，就算你付費找人收拾了，使用期間不愛惜不是事實嗎？」

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