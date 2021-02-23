這也能偷！江疏影被指是「南韓名字」 她引古詩打臉

江疏影被南韓網友說是取南韓名。 （取材自微博）

中國 女星江疏影去年在「三十而已」劇中飾演「王漫妮」一角，再創事業高峰。近來該劇在南韓 熱播，不少南韓網友在論壇討論「江疏影」是南韓名字，惹怒中國網友，而江疏影本人則疑似以14字古詩回應此事。

據台北中國時報報導，「三十而已」在南韓播出後，有網友提到江疏影的本名，留言問「江疏影為何取南韓名字？」不少人也認同附和「看名字就是南韓人啊」。

此事瞬間造成話題，「南韓網友稱江疏影是南韓名字」一詞更登上微博熱搜，不少中國網友怒轟「真的無語了」、「偷漢服偷泡菜，現在江疏影也要被偷了嗎」。

江疏影随後在Instagram上傳一段古詩：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」，而此詩句正是出自於宋朝詩人林逋的「山園小梅其一」。

據報導，江疏影此舉似在回應南韓網友，打臉他們的說法，引來許多中國網友狂讚「姐姐幹得漂亮」、「姐太有文化了，南韓人看不懂」。

另據貓眼報導，粉絲近日去機場 送江疏影的現場視頻在網上曝光，當天江疏影並沒有和別的明星一樣走VIP通道，在和粉絲聊天時，她自曝已經走不起VIP了，價格太貴。

江疏影表示走VIP通道的價格漲了，而且她又是明星這個身分，機場相關人員說要特意派人去VIP通道保護，價格一下子又翻了十倍，只能無奈放棄，轉而大搖大擺地走普通通道。