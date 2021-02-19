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「楚喬傳」男星金瀚 被張芷溪控劈腿髒模

娛樂新聞組╱綜合報導
金瀚曾演出「楚喬傳」。(取材自微博)
金瀚曾演出「楚喬傳」。(取材自微博)

曾在「軍師聯盟」劇中飾演「甄宓」一角的女星張芷溪，去年認愛曾演出「楚喬傳」的男演員金瀚，兩人是相差6歲的姐弟戀；近日女方突然PO出多張對話截圖，指控男方：「我奶奶去世當天晚上，你還在找外圍（髒模，應召女郎）。」3小時後刪文，表示「只是誤會」。

張芷溪第一則PO文相當氣憤，稱金瀚有另一支手機微信號中加的全是「外圍」，「現在為了去找女的，故意跟我吵架，渣男！」而對話中，金瀚曾道歉，但張芷溪不接受，讓他也怒喊分手，還嗆：「我媳婦越這樣，我就越想出去跟女孩喝酒。」

而道歉內容中，金瀚還曝自家身分背景是「紅色家庭（官方或軍方）」，希望感情事件不要牽連到家裡。

結果張芷溪隨後將PO文刪除，並表示：「對不起大家，沒有出軌，沒有外圍，只是誤會。」但已被外界討論。

金瀚工作室則發聲明，網絡平台上的不實信息已經嚴重侵害金瀚名譽，將委託律師蒐證，追究法律責任。

網易娛樂報導，據金瀚劇組工作人員爆料，當晚張芷溪發文時，和金瀚同在一家酒店，兩個人鬧起來後張芷溪甚至報警調監控，最後發現虛驚一場，然後第二天一早又開開心心陪著金瀚開工。

金瀚曾是趙麗穎工作室藝人，兩人合作「你和我的傾城時光」讓他知名度大增，「被趙麗穎捧紅」的他隨即成立了自己的工作室，一度招致批評。

張芷溪。(取材自微博)
張芷溪。(取材自微博)

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