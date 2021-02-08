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認識28天閃婚 宋丹丹告白原因：老公太帥了

娛樂新聞組／綜合報導
宋丹丹自曝和現任丈夫從認識到結婚，只用了28天的時間。（取材自微博）
宋丹丹自曝和現任丈夫從認識到結婚，只用了28天的時間。（取材自微博）

在最新一期真人秀節目「怦然再心動」中，擔任嘉賓的宋丹丹自曝和現任丈夫閃婚的原因：「他太帥了！」宋丹丹表示兩人從認識到結婚，只用了28天的時間，閃嫁原因除了對方帥氣以外，也相當有內涵：「特別有文化，有知識，我老公知識非常淵博」。

網易娛樂報導，1997年，36歲的宋丹丹剛結束了和前夫英達的8年婚姻，就經人介紹和43歲的趙玉吉認識。趙玉吉是上海復旦大學碩士研究生，31歲就當上了首都鋼鐵公司的總經理和副董事長，隨後的多年裡他也都是在各大知名企業任職董事職位。

宋丹丹說，自己願意嫁給趙玉吉，是因為這個男人有文化，又長得帥，為人也溫潤如玉，是一個斯文體貼的男人。所以兩人結婚21年，各自從來都沒有鬧出過緋聞，也很少有過爭吵。

除此以外，宋丹丹還在節目中表白：我就從37歲生日開始跟著你走了，我的一生不會再離了。

宋丹丹與前夫英達在1987年因戲「縱火犯」相識相愛，戀愛兩年後結婚。同年宋丹丹還第一次登上了春晚出演小品，憑藉出眾的演技和優秀的外表，獲得了觀眾的認可，並且人氣越來越高；但是好景不長，在結婚第二年生完巴圖之後，卻丈夫英達卻出軌，兩人在1997離婚。

緋聞 縱火

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