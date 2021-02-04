陶昕然再扮安陵容駁變臉 稱自己「比十年前好看」

陶昕然時隔10年再次扮演安陵容，圖為她10年前的模樣。（取材自微博）

「甄嬛傳」中飾演安陵容的陶昕然時隔10年再次扮演安陵容，她近日曬出自己的古裝照片並稱這是「甄嬛傳之安陵容番外」 。視頻和照片裡的陶昕然美則美矣，臉部變化卻太大，讓人直呼認不出，不像以前劇中的安陵容，引發一波網路爭議。

網易娛樂報導，陶盺然就十年後再扮安陵容卻變臉一事做出回應。她稱每個人的容顏都會隨著心境而改變，當你的心裡裝著愛與平靜，你會發現你的眉宇間能看到開闊，當你的內心充滿衝突，生活也會充滿衝突，所有的一切其實都會寫在臉上。而自己屬於哪種，她用一句「我也覺得我比十年前好看了」給出答案。

對於自認比以前好看的陶盺然，有網友在評論區表示「你哪來的自信，起跑線要播了嗎」。面對網友質疑，陶盺然再次霸氣回擊：「沒有戲就不自信了？日子不過了？不活了？」

另外，陶昕然也回應了一條微博 ，配文「沒有好資源，更沒有嫁富豪」，闢謠所謂「嫁入豪門」的說法。

陶昕然在事業上升期選擇和男友何建澤結束七年愛情長跑步入婚姻。她去年12月曾曬出一張和老公何建澤的合照，照片中陶昕然靠在老公懷中，兩人臉上笑容恬淡，不過從照片背景來看，房子裝修高檔且面積不小，家境應該也算是富裕的。

據悉，陶昕然老公名為何建澤，兩人2015年領證，育有一個女兒。何建澤也是一位演員，畢業於上海戲劇學院，曾參演「花木蘭 傳奇」、「錦繡緣華麗冒險」等劇。