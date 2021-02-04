我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2655萬例 逾45萬病亡

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

陶昕然再扮安陵容駁變臉 稱自己「比十年前好看」

娛樂新聞組／綜合報導
陶昕然時隔10年再次扮演安陵容，圖為她10年前的模樣。（取材自微博）
陶昕然時隔10年再次扮演安陵容，圖為她10年前的模樣。（取材自微博）

「甄嬛傳」中飾演安陵容的陶昕然時隔10年再次扮演安陵容，她近日曬出自己的古裝照片並稱這是「甄嬛傳之安陵容番外」 。視頻和照片裡的陶昕然美則美矣，臉部變化卻太大，讓人直呼認不出，不像以前劇中的安陵容，引發一波網路爭議。

網易娛樂報導，陶盺然就十年後再扮安陵容卻變臉一事做出回應。她稱每個人的容顏都會隨著心境而改變，當你的心裡裝著愛與平靜，你會發現你的眉宇間能看到開闊，當你的內心充滿衝突，生活也會充滿衝突，所有的一切其實都會寫在臉上。而自己屬於哪種，她用一句「我也覺得我比十年前好看了」給出答案。

對於自認比以前好看的陶盺然，有網友在評論區表示「你哪來的自信，起跑線要播了嗎」。面對網友質疑，陶盺然再次霸氣回擊：「沒有戲就不自信了？日子不過了？不活了？」

另外，陶昕然也回應了一條微博，配文「沒有好資源，更沒有嫁富豪」，闢謠所謂「嫁入豪門」的說法。

陶昕然在事業上升期選擇和男友何建澤結束七年愛情長跑步入婚姻。她去年12月曾曬出一張和老公何建澤的合照，照片中陶昕然靠在老公懷中，兩人臉上笑容恬淡，不過從照片背景來看，房子裝修高檔且面積不小，家境應該也算是富裕的。

據悉，陶昕然老公名為何建澤，兩人2015年領證，育有一個女兒。何建澤也是一位演員，畢業於上海戲劇學院，曾參演「花木蘭傳奇」、「錦繡緣華麗冒險」等劇。

陶昕然時隔10年再次扮演安陵容。（取材自微博）
陶昕然時隔10年再次扮演安陵容。（取材自微博）

微博 花木蘭

上一則

林依晨被觸碰 韓瑜遇遛鳥俠 遭性騷留陰影

下一則

楊麗萍無緣春晚 舞蹈節目突被喊卡

延伸閱讀

尷尬！汪峰新歌終於上熱搜 這回卻陷「抄襲風波」

尷尬！汪峰新歌終於上熱搜 這回卻陷「抄襲風波」
被曝隱婚富二代！ 王子文相親素人喊：我還未婚

被曝隱婚富二代！ 王子文相親素人喊：我還未婚
周迅鼻梁被砸傷 兇手…竟然是自己

周迅鼻梁被砸傷 兇手…竟然是自己
「裸上身辣照」女團前成員自豪燒腦想的 被扒全是抄襲

「裸上身辣照」女團前成員自豪燒腦想的 被扒全是抄襲

熱門新聞

華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30
曾之喬(左、中)、Jessica(右)都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

2021-01-31 11:12
胡錦(左)、顧安生結婚多年，鶼鰈情深。（本報資料照片）

70年代潘金蓮嫁主播 胡錦、顧安生相知相守40年

2021-01-28 02:27
王祖賢回應色情廣告的留言被挖出。（取材自臉書）

王祖賢驚見裸女 嚇到留言勸：衣服穿好

2021-02-02 02:28
馬可（右）曾在「花千骨」中飾演六界第一美男「殺阡陌」。圖／摘自微博

「花千骨」第一美男認了隱婚2年 演員妻疑似有孕

2021-01-28 12:08
張柏芝上「乘風破浪的姐姐2」，話題度很高，她挑戰唱跳的表現也被網友熱議。（取材自微博）

張柏芝「負責美就好」？王菲好友：什麼玩意兒

2021-01-31 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟