與陳坤再度合作 周迅曝兩人關係「像霧像雨又像風」

陳坤變身「空中飛人」，最多的一天吊鋼絲近50次。（取材自微博）

改編自遊戲「陰陽師」的「侍神令」，由陳坤、周迅、陳偉霆等主演，一票演員先前揭開拍攝幕後趣事。陳坤爆料喜歡「飛起來的感覺」，挑戰高空吊鋼絲一天近50次。周迅片場一秒入戲氣場全開，將陰陽寮掌案的霸氣表現得淋漓盡致。陳偉霆則沉迷練習召喚手決不可自拔。

北青網報導，片中飾演陰陽師晴明的陳坤，變身「空中飛人」，最多的一天吊鋼絲近50次，各類凌空翻越、花式轉圈動作令人心驚肉跳，而陳坤卻表示樂在其中：「我喜歡飛起來的感覺，吊鋼絲我非常熱愛，雖然它還是會有相對的風險，但只要拍出來是漂亮的，其他苦也就苦了。」

周迅飾演的百旎是陰陽寮的掌案，在寮中頗具威信。談到與老朋友陳坤此次再度合作，周迅直言陌生又熟悉：「每次我們合作的角色背景、時代和故事都不一樣，這很有趣，感覺跟他穿了好幾個輪迴，我們的情緣已經不止三生三世，得有幾十世了。」周迅還笑稱：「我們在片場的狀態，跟在「像霧像雨又像風」時差不多，幾乎沒變化。」

陳偉霆此次飾演陰陽寮大師兄慈沐，當被問及角色最厲害的地方，他興奮回答是慈沐的手：「他的手會變成『蜘蛛』一樣，非常巨大，可以跳來跳去，想去哪立刻就能到達。」此外，他還特意為角色增加了複雜的手決動作，反覆練習提升速度，精益求精，以達成動作上的美感。

王麗坤此次飾演美艷動人的桃花妖，她卻坦言自己的角色「像一個管家」，既要操心晴明庭院的一眾大小侍神，也要在危難時刻為他們遮風擋雨。飾演神樂的沈月印象最深刻的一場戲，是用黃瓜當武器拍人腦袋，沈月調侃自己「很有江湖氣息」，一場戲下來足足拍完了20斤黃瓜。王紫璇飾演的雪女，造型冷艷颯爽，打戲更是乾淨利落、帥氣十足，還融入了自己的日常習慣動作「歪頭殺」。王悅伊則透露她飾演蝴蝶精八彩，作為晴明庭院的「二管家」，將與「桃花妖」並肩作戰，守衛界橋。

電影 「侍神令」改編自遊戲「陰陽師」，講述了穿行於人妖兩界的陰陽師晴明，與一眾侍神締結契約，共同守護平京城的故事。