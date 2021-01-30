2度離婚又遇渣男！ 黃奕首發聲：我有勇氣再愛

黃奕情路坎坷。（取材自微博）

中國 女星黃奕演出2002版「還珠格格」的「小燕子」一角，演藝事業一度備受看好，但她兩段婚姻都結束得不愉快，更因此讓事業陷入低潮。近來她參加戀愛實境節目「怦然再心動」，與男性配對成功，對方又被爆是同志，且私生活複雜，讓黃奕感情世界又受議論，而她在沉默多時後，終於回應。

黃奕在戀愛實境節與一位律師配對成功，沒想到節目播出後，男方陸續被指出是同志、曾離婚過，甚至愛劈腿、性行為不戴套等，立刻掀起網友議論。沉寂一段時間後，黃奕日前在微博 發聲：「對於一個43歲，獨自帶著女兒生活7年的單親媽媽來說，重新尋找愛是一件很需要勇氣的事情。」

黃奕坦言，「感情」對於自己來說，始終是一個坎，但她依舊相信愛情，怎料卻發生這次的事件，黃奕強調「其實我還好，我不需要同情，我的家人和觀眾已經給了我足夠的勇氣去再愛」。她最後也透露擇偶條件，希望找到「一個足夠好的，能夠溫暖我的人。在我的心裡，彼此懂得最重要，只想找到一個真正懂我，且能接受所有我的人」。

黃奕與第二任丈夫黃毅清分手鬧得最難看，黃毅清因吸毒、販毒被捕，離婚之後徹底鬧翻，導致黃奕清純形象重挫，演藝事業幾乎停擺。