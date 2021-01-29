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張碧晨生女硬起來 駁斥金主包養、不雅片

娛樂新聞組╱綜合報導
長期以來被傳有金主包養，張碧晨最近發律師高分貝闢謠。(取材自微博)
長期以來被傳有金主包養，張碧晨最近發律師高分貝闢謠。(取材自微博)

女歌手張碧晨日前認了與歌手華晨宇生女而登上熱搜，她長期以來被傳有金主包養、流出不雅淫片等謠言，最近終於硬起來，透過委託律師發出聲明。

本報系聯合報報導，聲明首要表示：「長期以來，關於張碧晨女士『不雅視頻流出』『被金主包養』等所謂『爆料』在新浪微博等平台上流傳，上述言論均系蓄意捏造的謠言。」聲明中指針對不雅片一事已報警處理，警方也已確認影片中的人並非張碧晨，並在追查發布影片的人。

張碧晨工作室也轉發該聲明，表示：「網絡空間並非法外之地，每個人要對自己的言行負責！張碧晨工作室將堅決拿起法律武器，維護張碧晨女士的合法權益！」

張碧晨2013年以女團SunnyDays成員身分在南韓出道，2014年回中國大陸參加「中國好聲音第三季」獲得總冠軍，因此走紅；後來又與楊宗緯合唱電視劇「三生三世十里桃花」主題曲「涼涼」，人氣再上層樓。

中國時報報導，2016年微博突然瘋傳3支疑似張碧晨的不雅影片，尺度大膽又露骨。當時張碧晨工作室就發聲明駁斥，強調影片與張碧晨無任何關係。

近日隨著張碧晨與華晨宇坦承未婚生女，昔日性愛影片事件再度被翻出議論，逼得張碧晨工作室再次澄清，更加碼PO出一張公安鑑定通知書，強調「視頻中人像不是張碧晨」，當然也沒有所謂的金主包養。

中國 微博 公安

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