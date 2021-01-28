華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

中國 演員工會近日公開2021年最新明星等級榜，沒想到華晨宇、蔡徐坤、古力娜扎、秦嵐等人只屬於二線。而陳飛宇﹑宋威龍更跌至三線位置，令不少網友訝異。

香港 01報導，根據演員工會的名單，一線男星有47位包括大家熟悉的陳坤、胡歌、黃曉明、王一博、肖戰、吳亦凡等人。但名單上卻見陳赫、鄭愷令網友吃驚，因為他們稱不上是流量男星，在影視圈上亦只是出演配角居多，亦沒有較突出的代表作，在綜合成績上絕對稱不上是一線。所以網友們認為在沒有列出標準情況下如此劃分，根本就是不可信完全不真實。

據報導，二線男星名單亦存在許多爭議，最令網友奇怪的是現年22歲的蔡徐坤竟然只屬二線地位。在明星市場價值上，其實蔡徐坤的影響力非常大，專注歌唱事業發展的他所推出的歌曲都大受歡迎，傳唱度非常高。另外，他在2019年﹑20202年連續登上「福布斯中國名人榜」，可想而知吸金力多麼厲害。

還有陳曉﹑竇驍﹑黃景瑜﹑華晨宇這一些人氣男星亦屬於二線，令人意外。因為他們在影視圈﹑音樂圈相當有影響力，微博均超過千萬粉絲追蹤，難以想像他們不是一線地位。

報導稱，一線女明星中只有28位上榜，包括Angelababy（楊穎）、楊冪、李冰冰、迪麗熱巴、章子怡、周冬雨、趙麗穎等，她們絕對稱得上是一線，因為在影視作品上她們全是女主角級別，而且亦有代表作在各大頒獎禮上受到大家的肯定。即使有一些人在演技上沒有被肯定，但始終人氣高一舉一動都是熱搜焦點，足以配上一線位置。但古力娜扎、秦嵐、白百何、高圓圓 等人被劃分是二線，相當令人意外。