金晨、李一桐一拍即合 戲裡戲外都是閨密

「了不起的女孩」是一部雙女主劇，聚焦女性成長。(取材自微博)

剛滿30歲的女演員金晨和李一桐都，兩人剛好都是山東老鄉，也是北京 舞蹈學院的同屆學生，畢業後雖然雙雙進軍影視圈，但並無太多交集，直到跨年檔電視劇「了不起的女孩」首度合作，拍完這部後，兩人成了無話不談的好閨密。

羊城晚報報導，去年，金晨憑藉綜藝「乘風破浪的姐姐」「女兒們的戀愛」、電視劇「隱秘而偉大」全面爆發；李一桐也憑藉「愛我就別想太多」「別雲間」「只為那一刻與你相見」等熱播劇大大刷屏，兩位高人氣演員首度合作，果然掀起話題。

談友誼 聚焦女性成長

金晨(左)、李一桐(右)戲裡戲外都是好閨密。(取材自微博)

電視劇「了不起的女孩」是一部雙女主劇，講述30歲女孩的成長故事。溫柔善良的陸可（李一桐飾）與果敢瀟灑的沈思怡（金晨飾）原本是好閨密，但她們在高考之後斷交。九年後，兩人在雜誌社重逢成為同事，她們決定放下心結，並肩努力，重新開啟一段事業與友誼的冒險。

金晨表示，她本人的性格和角色的相似度很高：「我挺像沈思怡的，很多事情必須當下解決，不想積壓太久。」李一桐則認為自己和角色不太相同：「我處理事情比較果斷，不像陸可那般軟弱。」不過陸可的軟萌人設，更讓李一桐有些「上頭」，「如果性別互換，我真的太想跟陸可談戀愛了。」

好交情 劇中真情流露

據報導，「了不起的女孩」是金晨和李一桐首度合作，拍完這部劇後，兩人成了無話不談的好友。剛過去的跨年夜，李一桐在微博曬出金晨送給她的新年禮物「大白兔糖抱枕」，並配文：「有妳在……我還需要別人嗎？」李一桐還說，該劇拍攝時正好趕上疫情 爆發期，她和金晨朝夕相處，「天天促膝長談，一起看綜藝、電影 ，做所有閨密都會做的事情。」

李一桐曬出金晨送給她的新年禮物。(取材自微博)

這份默契，也讓她們在演繹陸可、沈思怡時更加自然流暢。劇中，有一場「醉酒和好」的戲份，兩人的細節把握、情感拿捏恰到好處。金晨表示，劇中很多動作，比如揉腦袋等，都是即興為之，並沒有太多設計。

迎三十 鼓勵女孩獨立

報導指，從人氣綜藝「乘風破浪的姐姐」的舞蹈擔當，到「了不起的女孩」的演技擔當，金晨在自己的30歲迎來全面爆發。對此她頗有感觸：「我從小就認為，女生要獨立自強，不靠任何人。所以我一直以來也是靠自己。」

李一桐也在30歲迎來了自己的「刷屏時間」，去年多部戲劇接連播出，「蘿莉與大叔戀愛」的話題也在網路暴紅，到「了不起的女孩」，李一桐的轉變讓人眼前一亮。她想透過陸可這個角色告訴所有女孩：「自信的女生最美麗，不管妳覺得自己能力夠不夠，一切都有可能，妳就能成為了不起的姑娘。」