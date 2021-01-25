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孫儷妹妹曬「禿頭照」 網友狂笑：畫風像鄧超

娛樂新聞組／綜合報導
孫艷(左)被讚顏值一點都不輸姊姊孫儷(右)。（取材自微博）
孫艷(左)被讚顏值一點都不輸姊姊孫儷(右)。（取材自微博）

孫儷的妹妹孫艷外型不輸姊姊，並曾在「後宮甄嬛傳」、「安家」中與姊姊同台演出，因此頗有人氣。日前她久違地在個人社交平台曬出近照，並且發文自黑道：「禿頭攻擊」，畫風十分詼諧可愛。

網易娛樂報導，照片中，孫艷自信秀出全素顏，扎著高馬尾露出光潔飽滿的額頭，額頭上幾顆青春痘十分搶鏡。有網友表示，從她所發布的自拍角度看，髮際線確實有些高。此外，她還將頭髮扎的更高，加上燈光的原因，髮際線愈發搶鏡，連額頭都在反光。

孫艷本人卻不以為意，依然大大方方地亮出自己的全素顏和超高髮際線。

孫艷秀出光潔飽滿的額頭，髮際線意外有些高。（取材自微博）
孫艷秀出光潔飽滿的額頭，髮際線意外有些高。（取材自微博）

孫艷私底下毫無偶像包袱，網友紛紛留言說：「畫風真是越來越像姊夫鄧超了，搞笑又接地氣」。孫艷還在評論區繼續自黑，並直言：「為什麼我的額頭總是發光」、「太禿了」。而當網友留言：「月亮不睡妳不睡」，孫艷立馬回复「我是禿頭老寶貝」。

翻看孫豔的社交平台不難發現，她的畫風一如既往的搞怪，完全沒有女明星的「自覺性」，妥妥的「諧星」一枚。早前孫艷還數次發文吐槽自己長痘，一會兒Po出兒時拍劇的表情包，一會兒又滿臉貼滿祛痘貼，每一幀都能戳中大家的笑點，十分可愛。

不過，此前在剛入學時，孫艷就Po出室友為自己拍的美照，化上精緻妝容的她一顰一笑都美得晃眼，顏值一點不輸姊姊孫儷。

孫儷 鄧超

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