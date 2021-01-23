華晨宇傳逼墮胎、劈腿鄧紫棋 急發聲明駁斥

鄧紫棋被傳與華晨宇有過一段情，還寫成歌。（取材自臉書）

中國 人氣歌手華晨宇、張碧晨晚間發文認了育有一女，張碧晨文中提及華晨宇最初並不知情，目前暫時會在「無婚姻狀態」下共同撫養孩子。不過消息一出，震驚演藝圈，並傳出各式各樣的陰謀論，甚至還扯出墮胎 論，以及昔日與鄧紫棋 的三角戀，讓華晨宇透過工作室怒發聲明駁斥謠言。

隨著兩人生子消息傳出，一名網友在2018年爆料內容又登上熱搜，「華晨宇是忍不住了，能感覺出來你對碧晨的心沒有那個女人深，可是碧晨是真心實意的對你的啊，她的心你就這樣踐踏嗎？連孩子都不放過，居然叫她去墮胎，你的心怎麼這麼狠。」至少有3萬網友留言，並有5萬網友轉發。

另有一名網友指出鄧紫棋曾與華晨宇在2016年傳出緋聞，戀情無疾而終，她寫下歌詞「畫成雨落下」暗示昔日對象為華晨宇，更影射這是段三角戀；不過有網友也推翻此言論，「鄧紫棋說的不是他啊，不要亂吃瓜了，鄧紫棋2017年就有男友了，張碧晨2018懷孕生子」。

至於面對外界種種傳言，華晨宇工作室終於忍不住，首度對墮胎、劈腿等傳聞反擊，強調這些都是違法的假消息，倘若外界再度造謠，將會蒐證向造謠網友提告。