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走出黃心穎陰霾 馬國明找到「馬太太」

記者楊起鳳╱綜合報導
馬國明(左)和女友湯洛雯感情很好，近日傳出男方已向女方求婚。(圖：LiTV、TVB提供)
馬國明(左)和女友湯洛雯感情很好，近日傳出男方已向女方求婚。(圖：LiTV、TVB提供)

背叛男友馬國明的港星黃心穎，和許志安在計程車內接吻多次，爆出不倫戀，成了千夫所指的小三，形象跌落谷底。馬國明隔了一年與黃心穎好友湯洛雯交往，近日傳出男方已向女方求婚。

馬國明日前受訪，大方公開戀情，問何時娶湯洛雯回家當「馬太太」？他承諾：「目前還沒規畫，因為工作忙碌，手上剛結束『兒科醫生』，隨即投入『白色強人2』劇組，還有之前拍好的劇要宣傳，因此沒能抽出時間，如果有好消息，不用看報導去猜，喜事來時我倆一定率先宣布！」

暢談拍攝「使徒行者3」點滴，馬國明染起一頭銀髮飾演韋作榮，這是個爭議很大的人物，其經典台詞有「殺一個人，可以用他的器官拯救很多人」。他不認為這個角色是反派，拿到劇本時花了不少工夫揣摩人物，更期待與睽違五年後重返TVB接戲的林峯合作。

由於戲裡兩人可謂一正一邪，馬國明說不少橋段印象深刻，「尤其是最後我跟林峯的雙雄對決，看劇本時便覺得張力十足，也深深感覺到林峯帶給我的力量，感覺遇到對手了。」

得知自己在台灣有不少粉絲，馬國明謙虛表示承蒙喜愛：「之前曾到台灣拍攝過電視劇『衝上雲霄2』，當時就有不少粉絲朋友想跟我合照，才知道自己在台灣有一點點知名度，希望疫情趨緩後，不是因為工作關係，能再到台灣來趟旅遊，一定很棒。」

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