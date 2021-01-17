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鄧超畫作掛門口 害兒子不敢進門

娛樂新聞組／綜合報導
鄧超為結婚5周年的創作畫作，曾嚇到兒子不敢進門。（取材自微博）
鄧超為結婚5周年的創作畫作，曾嚇到兒子不敢進門。（取材自微博）

中國女星孫儷在微博曬出兩張照片，表示：「我們在說牆上的畫，都說這幅鄧先生的畫有點影響整體畫面，鄧先生不肯承認，然後鄧先生問等等感覺如何，等等說：原來這幅畫掛在家門口，他一直很害怕不敢進門，需要有人陪的那種……。」

中國青年網報導，照片中牆上掛了很多孫儷畫的畫，畫了等等、小花妹妹、家裡的狗狗等等，其中有一幅畫的風格有些突兀，是鄧超畫的他和孫儷結婚時的照片。孫儷還曬出鄧超這幅畫的近距離照片，畫風十分獨特，有些喜感。

另據鏡週刊報導，鄧超不覺得自己的畫有影響到畫面，於是問了兒子等等的意見，等等卻說出更驚人的話。原來，在這幅畫原本掛在大門口時，等等很害怕，每次一定要人陪才敢進門。

許多粉絲留言「鄧先生的畫辟邪」、「說不上哪像，又說不上哪不像」，也有粉絲中肯道：「雖然畫風有點驚悚但是，也是超哥結婚五周年好不容易畫出來的的禮物」。

這幅畫是鄧超在結婚五周年送上的紀念禮物，當時他貼上時說：「沒錢買禮物，耗時一年零一天偷偷畫出這幅巨作，相信梵高、畢卡索、龐中華看了都會為之傾倒。」心意還是最重要，孫儷再怎麼嫌，它還是掛在自家牆面上。

鄧超為結婚五周年的創作畫作，曾嚇到兒子不敢進門。（取材自微博）
鄧超為結婚五周年的創作畫作，曾嚇到兒子不敢進門。（取材自微博）

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