香港巡演延期大賠50萬美元 周杰倫傳進軍房市

周杰倫傳出有意跨足房地產業。（取材自Instagram）

台灣 天王周杰倫（周董）雖然五年沒發片，但歌壇地位難以撼動，且獨具投資眼光，副業包含骨董店、電競團隊、潮牌等等，相當多元。而他旗下有數棟豪宅，部分登記於媽媽名下，如今傳出有意跨足房地產業。

周董被爆日前跟老婆昆凌密會「元利建設」董事長林敏雄，恰巧名下兩棟豪宅就是元利的建案，雙方若真合作將是強強聯手，對此周董透過所屬的杰威爾回應：「不知道怎麼會有這個傳聞，林董是很好的大哥，元利是這麼棒的建設公司，蓋的房子都很高水平，大家都很誇讚。」埋下伏筆。

另外周董最新世界巡演「嘉年華」前年在上海起跑，香港 場延至今年4月，場地改至中環海濱活動空間，不過主辦單位寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪宣布顧及疫情 因素，演唱會由4月延至8月，初步損失超過1440萬台幣（約51.4萬美元），「戶外演出的申請手續較繁複，特別是空曠地方的籌備也需兩年，與政府申請開會也要四、五個月，每次改動都花費龐大。」

謝嘉豪透露目前退票比例約二至三成，未來規畫在門票加上入場72小時前的健康申報表以及提供優惠的2個QR CODE，加上贈送防疫包，又是一筆額外的花費，但周董心疼香港歌迷等了兩年，屆時會多唱新歌以及打造新造型，讓歌迷有所驚喜。