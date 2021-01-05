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「穿越劇」紅到南韓也翻拍 變性、BL超雷情節大受歡迎

記者杜沛學／綜合報導
「哲仁王后」主角穿越後由男變女。（圖：friDay影音提供）
「哲仁王后」主角穿越後由男變女。（圖：friDay影音提供）

韓劇「哲仁王后」翻拍中國連續劇「太子妃升職記」，雖然超雷劇情又改編真實歷史，受到一些批評聲浪，但難掩暴紅趨勢，就如「太」劇五年前播出後，雖劇情與服裝都被吐槽，但至今仍讓戲迷津津樂道，更引發後續一連串類似的「超雷穿越劇」誕生。

「哲」劇與「太」劇都描述現代的花花公子，因意外穿越到古代，不僅是穿越劇，甚至由男變女，製造出古今與性別之間的錯亂惡趣味。不同是，「哲」劇中的王后真有其人，而「太」劇為架空歷史。

因為是「穿越」，許多現代用語、習慣、流行文化被運用在劇中，讓人會心一笑。不過最不同於一般穿越劇的，是「哲」劇與「太」劇的性別轉換，古代女性大多較卑微，但女兒身藏著男人心，對「丈夫」沒大沒小似乎合理，甚至還有點面對男女不平等的「報復」感。而「太」劇結局中「直男被掰彎」，甚至與太子育兒，更滿足了現今BL劇市場。

「太」劇之後，不乏這類服裝、場景不那麼講究的穿越雷劇產生，最長壽的莫過於「雙世寵妃」，第三季待播中。雖沒有「變性」的惡趣味，但超雷劇情不輸陣，不僅是穿越，還有前世今生、靈魂互換、時空交錯、仙俠奇幻等腦洞大開的情節，甚至也有隱晦的BL情節。第一季畫面看起來相當粗糙，但到第二季明顯資金更多，戲迷也期待第三季的發展。

「雙世寵妃」已在籌拍第三季。(取材自微博)
「雙世寵妃」已在籌拍第三季。(取材自微博)
「太子妃升職記」劇情、服裝都超雷，卻大受歡迎。(取材自微博)
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