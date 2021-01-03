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真離了？黃曉明受訪 全程聊愛子卻不提baby

記者陳建嘉／綜合報導
黃曉明、Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）
黃曉明、Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）

中國藝人黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚五年，屢傳婚變，然則兩人近日關係冷淡，baby甚至不幫黃曉明過生日，兩人出席各活動也不提彼此。隨著外界傳言沸沸騰騰，最近黃曉明的元旦專訪釋出，提到自己的私生活，專心提及兒子「小海綿」，還自誇保養得宜，被稱為「爸爸哥」，但因沒提baby，引起外界好奇。

黃曉明接受節目「先生的朋友圈」訪問，提到自己沒有工作的時候，就把所有時間用來陪小孩，以前會戴口罩出門，就怕被路人認出，現在因為每個人都戴口罩，他一出門就能融入人群，更放心帶小孩到公園、商場遊玩。

他也笑稱兒子現在三歲多，是最好玩的時候，也剛剛學會說話，雖然說的每句話聽似沒有邏輯，但似乎每句話又帶著他自己的風格，所以特別有趣；「我先前過生日的時候，被他感動死了，他給我發了一個，爸爸，我愛你，爸爸生日快樂，那一瞬間我的眼淚就掉下來了。」他也提到兒子喜歡提自己「爸爸哥」，讓他覺得特別可愛。

話雖如此，但被主持人提到私人計畫，他除了兒子之外，僅說希望多陪家人，仍不主動提及妻子baby，除此之外大部分是聊工作、朋友，即便黃曉明私下愛小孩的性格讓網友感動，仍不免好奇，為何全程訪問不提及妻子。

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