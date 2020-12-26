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Baby跟閨密過節 未見黃曉明

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy（左）和閨密一起歡慶聖誕。（取材自Instagram）
Angelababy（左）和閨密一起歡慶聖誕。（取材自Instagram）

香港女演員Angelababy的好友Mikoco郭碧棋在聖誕節曬出一張三人合照，照片中看似是她們三人一起過節，不過仔細看，一同過節的人只有Baby跟另外一名閨密馬汶希，Mikoco是後期加工上去的，畫風十分可愛。但網友關注的焦點依然是，畫面中不見黃曉明身影。

合照中的Baby身穿白色上衣，一手托腮，對著鏡頭露甜美笑容，可能因為沒有化妝，她與馬汶希都使用了濾鏡，顯得皮膚白嫩、臉色紅潤。

其實，黃曉明和Angelababy結婚五年，屢傳婚變，日前更被香港資深記者「娛記朱皮」發影片爆料，稱兩人當初在一起只是工作人員炒作。然近日兩人關係冷淡，Baby甚至不幫黃曉明過生日，兩人出席各活動也不提彼此，隨著外界傳言沸沸騰騰，Baby近期終於發文，但絕口不提婚姻，只貼過去拍到的極光，「祝大家桃花運加滿」。

Baby貼出極光影片，並稱「這段視頻一直收藏在手機裡，就是為了在今夜送給大家。芬蘭人說粉色的極光是最稀有的，轉發這個我親手拍的極光，祝大家桃花運加滿，學業財富健康通通來」，令外界相當好奇她的感情狀況。

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