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周潤發晨跑落單… 網友目睹：「的確值得推崇」

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發(左)很親民，常有民眾爆料去爬山遇到「野生發哥」。（取材自微博）
周潤發(左)很親民，常有民眾爆料去爬山遇到「野生發哥」。（取材自微博）

港星周潤發出道40多年，行事低調，私下非常親民，近日就有網友爆料爬山時遇到「野生發哥」，之後卻發現他莫名落單，本以為是周潤發體力不如人，但後來才知道，原來他是幫忙受傷的老婦處理傷勢。真相讓網友相當感動，大讚周潤發：「的確值得推崇」。

綜合媒體報導，近日有網友在微博透露，他日前去爬山時，在香港的大欖湧引水道捕獲野生周潤發，這已不是他第一次遇見周潤發在晨跑，只是這回被網友發現竟然落單了，走近一看才發現，周潤發在為也來晨、運不慎受傷的老婦處理傷口。

之前也有空姐透露，在 由洛杉磯回香港的班機，坐頭等艙的周潤發凌晨醒來，請空姐幫他準備麵食，頭等艙通常提供雲吞麵、燒鴨麵、煲仔飯等現做餐點，當周潤發起身去廁所，發現空姐忙亂準備，立刻叫她去經濟艙拿兩個現成的麵來就好，「不用麻煩啦，簡簡單單就可以了」，結果周潤發真的吃了空姐拿來的兩碗杯麵，還吃得很高興。

此外，還有粉絲分享，一樣在爬山時巧遇周潤發與澳門演員方中信，該粉絲透露當時看到有一位老人家在下樓梯，後面跟著一位高大的男子，定眼一看發現是周潤發。後來周潤發也發現她，於是先跟她打招呼，粉絲才發現同行還有方中信；「我就想拍他們，又怕他們不同意，自己偷拍不好」，沒想到周潤發反而開口說可以合照，如此親民的佳話，又讓他再度圈粉。

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