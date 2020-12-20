張檬淚悔整容：當初被男友嫌醜…

張檬十分後悔當初的整容決定。（取材自微博）

曾演過「倚天屠龍記」、「古劍奇譚」等電視劇的張檬，出道超過10年，累積了不少粉絲。但她自從整容後自2017年底後再也無戲可拍。張檬感嘆，「帶來的後果是葬送了我的演藝生命。」她近日在舞台上首次回應整容一事，痛哭稱自己最後悔的事情就是整容，表示于正當時還勸過自己。

網易娛樂報導，張檬近日在「我就是演員」第二期首次回應整容一事，痛哭稱自己最後悔的事情就是整容，「這個帶來的後果是葬送了我整個演藝生命。整容有兩個原因，一個是2012年演天龍八部王語嫣，受到網暴一度覺得自己是醜女；其二當年為愛整容，當時的男友說我醜。」

在張檬談論此事時，于正也不時插嘴填充細節，表示自己曾想找她拍戲，還去了她的生日會，後來看到她高聳入雲的鼻子直接就被嚇走了。

至於為什麼整容，張檬表示，2012年演出「天龍八部」時，受到網友評價，讓她一度覺得自己很醜，是醜女，第二就是當年的男友說她醜，才會堅決動刀。張檬無奈地說，「當時我20多歲，說後悔已經來不及了！」

稍晚，張檬發長文再談此事，表示「我現在是這張臉了，也不會再去改變了，今後我也只可能在現在這張臉上慢慢變老了……」「過去的張檬已經死了…但未來是嶄新的，因為我的年少無知我也付出了代價」，最後表示會用演技再征服大家並勸誡大家不要去整容。