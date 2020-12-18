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效法劉德華…彭于晏直播間賣電影「緊急救援」

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏(中)上直播賣起電影票。(視頻截圖)
彭于晏(中)上直播賣起電影票。(視頻截圖)

港星劉德華日前為了宣傳新電影「拆彈專家2」上了直播間，50萬張票瞬間秒搶空，讓網友津津樂道。彭于晏跟進，日前現身「口紅一哥」李佳琦直播間，為電影「緊急救援」大力賣票，席間還不惜賣萌博眼球，三輪下來共賣出16萬張票。

「周到上海」報導，首部聚焦海上救援題材、講述中國救撈人的動作大片「緊急救援」近日公映。這幾天，主創一直忙著宣傳路演，導演林超賢和主演彭于晏、王彥霖日前更是來到了李佳琦直播間，為電影賣力吆喝。

這一次「緊急救援」也在直播間賣了約16萬張票，三輪賣下來每次都是兩、三秒就售罄。每次賣票時，彭于晏、王彥霖都是緊緊盯著屏幕，很是關心「賣票大業」。

當然，明星為了宣傳加賣票都很努力「營業」，這是彭于晏第一次上直播為電影做宣傳。

作為硬漢代表，彭于晏、王彥霖被要求賣萌也是少不了的。看著彭于晏賣萌時下拉的嘴角，被迫營業的無奈真是溢於言表。

彭于晏還在直播間爆料，自己不太會網購，覺得網購是聰明人會做的事，自己則都是靠朋友、家人幫忙在網上買東西。

直播最後，李佳琦也貼心地為三位主創送上了符合各自喜好的禮物，他送給了王彥霖啞鈴杯子，送了林超賢一把吹氣沙發，送給彭于晏則是一台咖啡機。

電影 導演 咖啡

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