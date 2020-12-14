舞姿被金星吐槽「噁心」 杜淳PO大猩猩照自嘲

杜淳（見圖）在綜藝中的唱跳表演遭到金星吐槽。（取材自微博）

男星杜淳近日在綜藝真人秀「追光吧哥哥」中表演唱跳「情人」，因身體不協調被網友吐槽，金星也點評他舞跳得有點「噁心」。節目播出後引爆話題，還上了熱搜。

鳳凰網報導，杜淳遭金星吐槽後，發文自我調侃：「金姐的原話是：你跳舞像個大猩猩，確實看看有點像，我為什麼要跳舞？」並配上了兩張大猩猩的圖片。

隨後，張翰則力挺好友杜淳：「我不覺得，我只知道我兄弟在背後付出了多少辛苦和汗水。」稱在自己心中杜淳就是最棒的。而杜淳也表示，這是他今年聽到最感動的話。

「追光吧哥哥」首期播出後，金星與鄭爽的犀利點評就引起觀眾熱議，這自帶話題的兩位評審在新一期裡也沒有辜負網友的期待。

最精采的是看杜淳舞台的反應，杜淳一個演員跨界來當唱跳歌手，挑戰也很大。金星看的過程中就毫不掩飾地哈哈大笑，隨後杜淳來到她面前接受評價，金姐果斷來了一招先揚後抑，先誇杜淳唱歌有魅力，讓他要自信點。

杜淳剛露出驚喜而高興的表情，緊接著金星就告訴他，你跳舞有點噁心，還直言看到杜淳跳舞，就像看到了杜淳他爸，金姐果然還是金姐。

另一方面，45歲的陳曉東現身「追光吧哥哥」，重新跳唱演繹「心有獨鍾」和「心理遊戲」。香港 01報導，陳曉東稱為演出「準備了23年」：「因為『心』是23年前（兩張大碟同樣於1997年出版）發行，今次是入行以來用最多時間來準備兩分鐘的表演。」最終現場100名80後投票 者中，有69票投選陳曉東為「初舞台第1名」，他更被冠為「80後殺手」稱號，認真威水，可謂重拾當年風采。