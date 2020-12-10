秀名牌被罵炫富 張馨月辣嗆網友「格局大些」

張馨月喜歡在網上分享生活。（取材自微博）

香港 歌手林峯老婆張馨月時常在網上曬名牌，網民批她靠老公養卻只會「炫富」，張馨月不甘示弱，屢次回擊網民。這次她又因為推薦名牌包被批，她霸氣嗆道「沒有我老公，我自己也可以有這樣的生活水平」，並要網友「格局放大點」

香港01報導，張馨月產後一直專心照顧孩子，她不時在社交平台分享日常生活。早前張馨月就因為將1萬元港幣包包稱為親民價而被網友批評，更被批靠老公養，「你不工作、沒有收入，買包的錢都是老公給的嗎？」當時張馨月霸氣回覆，叫網民直接將個「嗎」字刪去。

這回，張馨月又在網上推薦包包，但網民攻擊她只有中學程度學歷，「不靠別人你應該達不到這樣的生活水平吧！」張馨月依舊不甘示弱：「首先我靠的不是別人，其次沒有我老公，我自己也可以有這樣的生活水平，不要把你的認知加在我頭上。」更「建議」對方「眼光放遠點，格局大些」，霸氣回嗆網民。

也有粉絲留言力挺張馨月，「她花她老公錢不是很正常嗎，她老公的錢就是她的」。其實出身富裕家庭的林峯，爸爸是有「廈門李嘉誠」之稱的林華國，資產保守估計超過30億元，而有傳張馨月媽媽曾在大陸從事飲食生意，被稱「餐飲女王」，身家更是不容小覷。