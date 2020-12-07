74歲黃百鳴夜店嗨唱 3辣妹相伴

年過70的黃百鳴至今仍保持著好身材。（取材自微博）

74歲港星黃百鳴日前被直擊深夜流連夜店，身旁還有三位美女相伴，老當益壯堪比年輕人。

搜狐娛樂報導，黃百鳴當天凌晨在夜店享樂，身旁還有年輕女子與他貼臉熱聊，桌子上擺著各種酒，黃百鳴手裡拿著麥克風，顯然是還沒唱夠。在昏暗的燈光下，依然能看出黃百鳴面色紅潤、目光如炬，未見一絲疲憊感。

目擊者爆料，當晚共有三名美女圍繞在黃百鳴身邊，清一色都穿超短褲露出雪白大腿，其中一名辣妹一直坐在黃百鳴身旁，黃百鳴時不時的湊上前與她近距離聊天。不過黃百鳴從頭到尾都正襟危坐。

2009年黃百鳴曾被拍到在蘭桂坊與辣妹親密摟抱。今年6月，演出「家有喜事2020」的周子馨，也在IG分享一批與黃百鳴、陳庭欣、莊思明等人搭遊艇出海遊玩的自拍照，照片中黃百鳴無論身材或臉都保養得不錯。黃百鳴71歲生日時，曾邀請21位美女集體為他慶生，場面看來非常壯觀。

另據網易娛樂報導，雖然社交生活豐富，但黃百鳴也十分顧家。他和妻子1970年結婚，婚後生下了一兒一女，生活美滿。1997年時他的徐文娟被查出患上了卵巢癌。之後的多年，黃百鳴放下一切工作，和太太尋醫問藥，最終奇蹟般地戰勝了癌症 。而他不離不棄、幾十年如一日地照顧妻子也在圈內傳為美談。