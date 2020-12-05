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「色·戒」後睽違14年 梁朝偉再扮反派「人人都愛他」

娛樂新聞組／綜合報導
14年沒使壞的梁朝偉，在新電影中再度扮演壞人。（取材自微博）
14年沒使壞的梁朝偉，在新電影中再度扮演壞人。（取材自微博）

根據真實案件改編，由張立嘉執導，梁朝偉、段奕宏領銜主演的電影「獵狐行動」將於明年1月上映。梁朝偉劇中飾演「紅通」經濟犯罪嫌疑人戴逸宸，這是他繼「色·戒」後時隔14年再度出演「壞人」。

新民晚報報導，對於戴逸宸這個反派角色，梁朝偉表示相當獨特，「提到反派大家一定會覺得很恐怖，但戴逸宸這個角色很有魅力，很會交際，基本上每個人都很喜歡他，但他同時又在利用所有人。」

片中，梁朝偉在各種社交場合八面玲瓏，如魚得水。商場上，他利用自己的「雙重身分」，鑽盡法律的漏洞，一次次為達目的不擇手段；官場上，他是心懷鬼胎的「虛偽朋友」，對自己生意上的搭檔表裡不一，心懷叵測；情場上，他是優雅而無情的「感情騙子」，利用錢色交易討好女律師艾爾莎為自己辯護。

而在談及與影片中其他角色之間的關係時，梁朝偉毫不猶豫地說出「他們對我來說都是我的棋子」，導演張立嘉也直言：「幫助過他的人都被他滅口了。」

片中，梁朝偉與段奕宏有大量精采對手戲，「冤家路窄」的兩位戲骨，攜手上演貓鼠遊戲。段奕宏在談及與此次的合作時表示，得知梁朝偉出演很驚喜：「和梁朝偉演對手戲很舒服，他是一個非常尊重對手的演員，我們一起想辦法把人物關係弄得更有意思。」

對於梁朝偉所飾演的反派角色，導演張立嘉給予了很高的評價：「梁朝偉抓人物抓得非常快，我們經常是一條過，他表現出的氣場和眼神很到位。」片中飾演「獵狐小隊」成員郭小佳的夏侯雲姍也表示，梁朝偉所飾演的戴逸宸就是一個深不可測的狐狸，她更提及：「梁朝偉拍攝時會根據自己的感覺來，戲裡面扔雪茄、發怒等細節，都是他的即興發揮。」

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