我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

黃俊捷否認劈腿 「前女友」再曝私密錄音

娛樂新聞組／綜合報導
黃俊捷被「女友」指控劈腿。（取材自微博）
黃俊捷被「女友」指控劈腿。（取材自微博）

近日，在「盜墓筆記重啟」飾演小哥張起靈的男演員黃俊捷，被拍到與一女子手牽手逛街，隨後ID為「花兒超級乖」的網友稱自己是黃俊捷的女友，但拍到牽手的是另一個女生，直指男方劈腿。該網友還曬出了與黃俊捷的聊天語音，爆料他不喜歡營業也不喜歡粉絲跟機，都是為了掙錢。

網易娛樂報導，22歲黃俊捷日前發文承認被拍到的戀情，稱對方不是圈內人，沒打算曝光。但否認「花兒超級乖」是其女友，稱談戀愛的截圖信息均為不實信息，「因為接連幾次在劇組的電梯、過道、大堂偶遇過幾次，所以才會有前幾次錄音裡的閒聊。」

據報導，「花兒超級乖」在評論直接回覆，「錄音是偶遇的閒聊。大哥你可真牛。腦子邏輯不正常？公開場合上下班沒粉絲？再者說你上下班有跟人聊過天嗎？誰上下班上個好幾分鐘啊我這還有二、三十分鐘的完整版『閒聊』你要不要聽聽。」

然後接著她在微博一下放了幾個私密錄音，視頻中的男聲一句清晰的「你把褲子脫了」，引發網友熱議。「花兒超級乖」也怒罵渣男：「我本來覺得你出來說明一下欺騙單身，然後道個歉分手，這個事就過去了，沒想到你給我擺這麼一出撒謊都不帶臉紅的啊，大堂電梯這你都編的出來？那你解釋一下這段『閒聊』在大堂還在電梯？以前只是覺得你沒擔當不是男人，現在我覺得你根本不是人。」

「花兒超級乖」在最新發文中表示要親自去機場接機黃俊捷。她表示：「老公，別發微博冠冕堂皇的走司法程序了。咱也別耗著，下午機場我去接你，為了你的名譽公開視頻……。加油，大明星！我們一起抓出那個每天鬼鬼祟祟，害你風評被害的慫男到底是誰，還你一個公道和真相。讓世界看看他的臉。」

機場 微博

上一則

伊能靜感情保鮮有方 不讓秦昊看自己更衣、上廁所

下一則

關曉彤踩恨天高要人扶 網嘲：太搞笑

延伸閱讀

被困？反鎖？謝家華火災致死疑點多

被困？反鎖？謝家華火災致死疑點多
SOGO案偵訊錄音檔空白6小時 蘇震清疑變造鬧絕食

SOGO案偵訊錄音檔空白6小時 蘇震清疑變造鬧絕食
安樂居貼心社工 讓黃俊生活沒有後顧

安樂居貼心社工 讓黃俊生活沒有後顧
紐約60歲婦要求電梯同乘者戴口罩 遭2青少年毆打

紐約60歲婦要求電梯同乘者戴口罩 遭2青少年毆打

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
成毅。（取材自微博）

2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

2020-11-27 02:24
資深音樂製作人呂曉棟26日早猝逝。（取材自臉書）

高以翔逝世周年前一天 資深製作人祭拜完猝逝墓前

2020-11-26 03:45
章子怡（右）和章澤天（中）「雙章」合影，章子怡氣場顏值慘輸。（取材自微博）

章子怡同框奶茶妹妹 網：顏值氣場輸慘

2020-12-02 02:30
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

2020-11-28 19:01
歐陽娜娜參加金雞獎典禮。擷自歐陽娜娜IG

歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友

2020-11-30 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報