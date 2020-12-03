黃俊捷否認劈腿 「前女友」再曝私密錄音

黃俊捷被「女友」指控劈腿。（取材自微博）

近日，在「盜墓筆記重啟」飾演小哥張起靈的男演員黃俊捷，被拍到與一女子手牽手逛街，隨後ID為「花兒超級乖」的網友稱自己是黃俊捷的女友，但拍到牽手的是另一個女生，直指男方劈腿。該網友還曬出了與黃俊捷的聊天語音，爆料他不喜歡營業也不喜歡粉絲跟機，都是為了掙錢。

網易娛樂報導，22歲黃俊捷日前發文承認被拍到的戀情，稱對方不是圈內人，沒打算曝光。但否認「花兒超級乖」是其女友，稱談戀愛的截圖信息均為不實信息，「因為接連幾次在劇組的電梯、過道、大堂偶遇過幾次，所以才會有前幾次錄音裡的閒聊。」

據報導，「花兒超級乖」在評論直接回覆，「錄音是偶遇的閒聊。大哥你可真牛。腦子邏輯不正常？公開場合上下班沒粉絲？再者說你上下班有跟人聊過天嗎？誰上下班上個好幾分鐘啊我這還有二、三十分鐘的完整版『閒聊』你要不要聽聽。」

然後接著她在微博 一下放了幾個私密錄音，視頻中的男聲一句清晰的「你把褲子脫了」，引發網友熱議。「花兒超級乖」也怒罵渣男：「我本來覺得你出來說明一下欺騙單身，然後道個歉分手，這個事就過去了，沒想到你給我擺這麼一出撒謊都不帶臉紅的啊，大堂電梯這你都編的出來？那你解釋一下這段『閒聊』在大堂還在電梯？以前只是覺得你沒擔當不是男人，現在我覺得你根本不是人。」

「花兒超級乖」在最新發文中表示要親自去機場 接機黃俊捷。她表示：「老公，別發微博冠冕堂皇的走司法程序了。咱也別耗著，下午機場我去接你，為了你的名譽公開視頻……。加油，大明星！我們一起抓出那個每天鬼鬼祟祟，害你風評被害的慫男到底是誰，還你一個公道和真相。讓世界看看他的臉。」