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生小龍女爭成龍家產？吳綺莉否認：沒這念頭

娛樂新聞組／綜合報導
有媒體爆料吳綺莉（右）當年生下小龍女，是為了爭奪成龍的家產，此說法遭到當事人否認。（取材自微博）
有媒體爆料吳綺莉（右）當年生下小龍女，是為了爭奪成龍的家產，此說法遭到當事人否認。（取材自微博）

港星吳綺莉與成龍當年一段情轟動各界，她生下「小龍女」並獨力扶養，仍時不時登上新聞版面，外界臆測不斷。近日，又有媒體爆料稱當年吳綺莉生下小龍女，是為了爭奪成龍的家產；對此，吳綺莉25日轉發一條經紀人的視頻動態，表示：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作。」疑似回應此前的爭家產傳聞。

中國娛樂網報導，吳綺莉的經紀人在視頻裡表示，倘若吳綺莉真的有這份心思，應該會悄悄的處理，而不是昭告天下，不會把心思寫在臉上。至於有關爭奪成龍家產的傳聞，經紀人表示，吳綺莉根本就沒有這份心思，如果她有這個念頭的話，早就在吳卓林18歲之前就採取行動了，而不是等到現在。

同時經紀人也希望媒體們不要在造謠瞎寫了，如果有需要的話，可以聯繫他，通過他的回應來報導，而不是憑空想像、捏造謠言、扭曲事實。他說，希望這是最後一次，如果再有造謠的情況，他們會採取法律的手段來保護自己的合法權益。

有媒體爆料吳綺莉當年生下小龍女，是為了爭奪成龍的家產，此說法遭到當事人否認。（取...
有媒體爆料吳綺莉當年生下小龍女，是為了爭奪成龍的家產，此說法遭到當事人否認。（取材自微博）

據悉，成龍和吳綺莉21年前爆出婚外情醜聞，吳綺莉未婚生女獨自扶養女兒吳卓林（小龍女），一度傳出吳綺莉生下小龍女是為了日後爭奪成龍財產，就連吳卓林的名字，也被指是「吳綺莉卓越於林鳳嬌」。對於多年傳聞，吳綺莉透過經紀人已一一澄清，並透露女兒依舊不願和她聯絡，宣布已完成母親的任務，將全面復出拍戲。

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