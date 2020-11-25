郭富城財產不交老婆管 而是交給「她」打理

郭富城戴著透明口罩出席活動，自爆財產全部都交給經紀人小美管。（中新社）

香港 天王郭富城2017年和小22歲的網紅方媛結婚，陸續迎來兩個可愛女兒，家庭生活幸福美滿。然而愛妻的他近日卻自爆，財產全部都交給經紀人小美管，並不是方媛。

綜合媒體報導，55歲的郭富城近日以代言人身分出席銀行活動，他戴著透明口罩透露，已是該銀行30年的忠實客戶。他和老婆都很注重教育 基金和醫療基金，對女兒的所有大小事也都親力親為。

郭富城開心分享當爸後的心情，被問到之後是否會讓孩子登上螢光幕前？他表示小女兒還太小，大女兒頗有天份，與同齡孩子相比還算活躍，也很喜歡表演，有次聽見大女兒唱起「對你愛不完」，讓他開心不已。

但被問到家中財務是交給誰管，郭富城則回應：「公司有會計，都是由經紀人小美掌管大小事務。」

據報導，期間播出郭富城拍攝的其中一支廣告，是以其珍藏型號戰車拍攝，郭富城更出動獨一無二的私伙頭盔上陣，同時預告另一支廣告片以「爸爸」作主題，與現實一樣找來兩個可愛小朋友扮演他女兒。

此外，近來新冠肺炎疫情 在香港反覆爆發，當地幼稚園也因此停課，郭富城表示已有為女兒安排家教老師，對於孩子的教育，夫妻倆也有共識，女兒大部分時間都是講普通話，只有他會和愛女說廣東話，於是有特別聘請老師來教英文和廣東話，老婆陪同女兒上課時，也可以順便跟著學習。

郭富城常帶著愛妻放閃，日前更有網友直擊，郭富城打扮低調，和方媛在百貨公司吃飯逛街，夫妻倆緊勾著手，相互依偎在一起，看起來十分甜蜜。